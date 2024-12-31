В Берлине мужчина с ножом напал на прохожих

На западе Берлина, в районе Шарлоттенбург, во вторник, 31 декабря, в результате ножевой атаки были ранены два человека. Один из них все еще находится в больнице, сообщила полиция столицы ФРГ.

По данным правоохранителей, экстренные службы были оповещены незадолго до 12.00 по местному времени. Мужчина стал наносить удары ножом другим людям, несколько прохожих попытались этому помешать. Они смогли остановить нападавшего, прежде чем прибыла полиция, которая и задержала его, пишет Berliner Zeitung.

Полиция сообщила, что подозреваемый - гражданин Сирии, проживающий в Швеции. Предположительно, нож он украл в магазине. Как сообщает газета Berliner Morgenpost, злоумышленник сначала напал на одного из посетителей супермаркета на углу Кведлинбургер-штрассе и Зёммерингштрассе. Затем он вышел на тротуар рядом с близлежащим отелем.

„Предварительные данные указывают на то, что у подозреваемого могут быть признаки психического заболевания, и нет никаких указаний на террористический мотив“, - сообщил представитель полиции агентству Associated Press.

Расследование нападения ведет уголовная полиция Берлина.

Недавно RusDelfi писал, что на рождественской ярмарке в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальтв пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водителя машины задержали.

Очевидец рассказал агентству dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt („Старый рынок“) в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.