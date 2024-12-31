В Берлине мужчина с ножом напал на прохожих
В берлинском районе Шарлоттенбург в результате ножевой атаки ранены два человека. Подозреваемый - гражданин Сирии, проживающий в Швеции - взят под стражу. Предположительно, он украл нож в супермаркете., пишет DW.
На западе Берлина, в районе Шарлоттенбург, во вторник, 31 декабря, в результате ножевой атаки были ранены два человека. Один из них все еще находится в больнице, сообщила полиция столицы ФРГ.
По данным правоохранителей, экстренные службы были оповещены незадолго до 12.00 по местному времени. Мужчина стал наносить удары ножом другим людям, несколько прохожих попытались этому помешать. Они смогли остановить нападавшего, прежде чем прибыла полиция, которая и задержала его, пишет Berliner Zeitung.
Полиция сообщила, что подозреваемый - гражданин Сирии, проживающий в Швеции. Предположительно, нож он украл в магазине. Как сообщает газета Berliner Morgenpost, злоумышленник сначала напал на одного из посетителей супермаркета на углу Кведлинбургер-штрассе и Зёммерингштрассе. Затем он вышел на тротуар рядом с близлежащим отелем.
„Предварительные данные указывают на то, что у подозреваемого могут быть признаки психического заболевания, и нет никаких указаний на террористический мотив“, - сообщил представитель полиции агентству Associated Press.
Расследование нападения ведет уголовная полиция Берлина.
Недавно RusDelfi писал, что на рождественской ярмарке в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальтв пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водителя машины задержали.
Очевидец рассказал агентству dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt („Старый рынок“) в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.
Издание Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что за рулем был мужчина из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По этим данным, автомобиль он взял в аренду. Die Welt также пишет, что на пассажирском сиденье авто был обнаружен некий груз. Неизвестно, было ли это взрывное устройство. По словам представителя правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе (Matthias Schuppe), которого цитирует агентство dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге „вероятно, был террористическим нападением“. MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) направляется в Магдебург. „Это ужасное событие, особенно сейчас, в преддверии Рождества“, - приводит его слова агентство Reuters.