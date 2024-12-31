ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1042-й день) | Италия выделит 13 млн евро на поддержку энергетики Украины

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ночь на 31 декабря

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российская армия начиная с вечера 30 декабря выпустила 21 ракету различных типов и 40 беспилотников типа „Шахед“ и дронов-имитаторов. По данным ВСУ, российские силы использовали:

шесть баллистических ракет, выпущенных из комплекса „Искандер-М“;

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 „Кинжал“, выпущенную с истребителя МиГ-31К;

шесть управляемых авиационных ракет Х-69, запущенных с самолетов тактической авиации;

восемь крылатых ракет Х-22, запущенных с самолетов Ту-22М3.

В Воздушных силах ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили одну ракету „Кинжал“ и пять управляемых авиационных ракет Х-69. Кроме того, сбили 16 ударных дронов типа „Шахед“, а 24 беспилотника-имитатора упали без последствий.

Зеленский назначил нового начальника Киевской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о смене начальника Киевской городской военной администрации.

Вместо генерал-полковника Сергея Попко эту должность займет Тимур Ткаченко, который до этого был заместителем министра регионального развития, он также работал замминистра стратегических отраслей промышленности.

Попко был назначен руководителем городской военной администрации Киева осенью 2022 года. Он профессиональный военный, в прошлом был командующим Сухопутных войск ВСУ.

До него Киевскую военную администрацию возглавлял Николай Жирнов — также генерал ВСУ.

Заключeнных в российских тюрьмах лишили единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны

Российские власти отменили единовременную выплату заключенным, которые подписали контракт с российским Минобороны для участия в войне против Украины.

„Выплаты не осуществляются гражданам, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы отбывали наказание в виде лишения свободы“, — отмечается в окументе, который опубликовали на сайте правовой информации 28 декабря.

Постановление правительства вступит в силу 1 января 2025 года.