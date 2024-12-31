Полиция Финляндии: семь членов экипажа нефтяного танкера Eagle S подозреваются в преступлении

Запрет на выезд является более мягкой мерой, чем арест и задержание, говорится в пресс-релизе финской полиции. Элина Катаямяк, следователь по уголовным делам Центральной криминальной полиции, сказала, что запрет на выезд был наложен на подозреваемых, потому что полиция хочет гарантировать, что причастные к этому люди будут доступны во время предварительного расследования.

Она добавила, что число лиц, подпадающих под запрет на выезд, может измениться в ходе расследования. Экипаж танкера состоит из двадцати человек, среди которых граждане Индии и Грузии.

На судне продолжаются техническое расследование и допрос экипажа. Полиция также заявила, что продолжит подводные исследования, которые на данный момент были приостановлены из-за плохих погодных условий.

Eagle S, плавающая под флагом островов Кука, подозревается в повреждении электрического кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Финская береговая охрана арестовала судно Eagle S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная команда, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Расследование последнего инцидента, связанного с танкером Eagle S, продолжается, и, как сообщают финские СМИ, все компании, понесшие ущерб, планируют потребовать компенсацию, если расследование докажет, что в повреждении кабелей виновно это судно. В отличие от случая в ноябре, на этот раз финская таможня уже арестовала груз судна, что значительно увеличивает возможности компаний по возмещению убытков, пишет Ilta-Sanomat.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить