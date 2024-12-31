„Газпром“ прекращает поставки через Украину: потери для Киева и России оцениваются в миллиарды

Российский газовый концерн „Газпром“ во вторник, 31 декабря, приступил к сокращению поставок газа в Европу транзитом через Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на рыночное уведомление компании. Согласно этим данным, 31 декабря по украинскому маршруту в Европу поставят 37,2 млн куб. м газа. Днем ранее этот показатель составлял 42,4 млн куб. м. В 2023 году „Газпром“ поставил через Украину около 15 млрд куб. м, то есть около 41 млн куб. м в сутки.

Ожидается, что уже 1 января украинский транзит упадет до нуля, так как истечет срок соответствующего пятилетнего контракта между Россией и Украиной. Это событие „ознаменует почти полную потерю некогда могущественного влияния Москвы на европейский газовый рынок“, пишет Reuters. По его подсчетам, Украина потеряет около 800 млн долларов в год доходов от транзита, „Газпром“ - около 5 млрд долларов от продаж газа.

Бывший европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон ранее заявила, что ЕС может заменить поставляемый через Украину российский газ после завершения контракта в январе.

„Я подтвердила министрам, что мы готовы к окончанию контракта между Россией и „Нафтогазом“. Есть варианты замены 14 миллиардов кубометров российского газа“, - приводит ее слова агентство Reuters. Симсон добавила, что продолжению использования российского газа „нет никаких оправданий“. „ЕС может прожить без российского газа... Я хочу четко сказать, что это (использование газа из РФ. - Ред.) не необходимость, а политический выбор, причем опасный“, - добавила она.

Контракт на поставку российского газа в Европу через Украину заканчивается в декабре

Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, газ из РФ продолжает поступать в Европу через подконтрольные Киеву территории по условиям договора, заключенного между российским „Газпромом“ и украинским „Нафтогазом“ пять лет назад. Срок действия соглашения подходит к концу в декабре 2024 года.