„Газпром“ прекращает поставки через Украину: потери для Киева и России оцениваются в миллиарды(12)
В канун нового года „Газпром“ уменьшил объем транзита газа через Украину. Ожидается, что к 1 января он упадет до нуля. Значительного влияния на цены на газ в Европе это не оказало, пишет DW.
Российский газовый концерн „Газпром“ во вторник, 31 декабря, приступил к сокращению поставок газа в Европу транзитом через Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на рыночное уведомление компании. Согласно этим данным, 31 декабря по украинскому маршруту в Европу поставят 37,2 млн куб. м газа. Днем ранее этот показатель составлял 42,4 млн куб. м. В 2023 году „Газпром“ поставил через Украину около 15 млрд куб. м, то есть около 41 млн куб. м в сутки.
Ожидается, что уже 1 января украинский транзит упадет до нуля, так как истечет срок соответствующего пятилетнего контракта между Россией и Украиной. Это событие „ознаменует почти полную потерю некогда могущественного влияния Москвы на европейский газовый рынок“, пишет Reuters. По его подсчетам, Украина потеряет около 800 млн долларов в год доходов от транзита, „Газпром“ - около 5 млрд долларов от продаж газа.
Бывший европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон ранее заявила, что ЕС может заменить поставляемый через Украину российский газ после завершения контракта в январе.
„Я подтвердила министрам, что мы готовы к окончанию контракта между Россией и „Нафтогазом“. Есть варианты замены 14 миллиардов кубометров российского газа“, - приводит ее слова агентство Reuters. Симсон добавила, что продолжению использования российского газа „нет никаких оправданий“. „ЕС может прожить без российского газа... Я хочу четко сказать, что это (использование газа из РФ. - Ред.) не необходимость, а политический выбор, причем опасный“, - добавила она.
Контракт на поставку российского газа в Европу через Украину заканчивается в декабре
Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, газ из РФ продолжает поступать в Европу через подконтрольные Киеву территории по условиям договора, заключенного между российским „Газпромом“ и украинским „Нафтогазом“ пять лет назад. Срок действия соглашения подходит к концу в декабре 2024 года.
В июле того же года немецкая экономическая газета Handelsblatt писала, что несколько европейских стран работают над продолжением поставок российского газа через Украину в ЕС. Однако 30 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен прекратить поставлять газ из РФ в Европу уже с 1 января 2025 года.