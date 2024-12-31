ФОТО | Легендарный хоккеист лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии

Яромир Ягр, 52-летний нападающий и владелец клуба „Кладно“, потерял четыре зуба в матче чемпионата Чехии против „Маунтфилда“. Несмотря на травму, его команда выиграла со счётом 4:2, забив четыре гола в третьем периоде. Ягр сделал результативную передачу при полезности „плюс 1“ и провел на льду 14 минут и 54 секунды. После матча хоккеист поделился фотографией с выбитыми зубами.

„Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел“, — подписал свой пост Ягр.

Яромир Ягр продолжает впечатлять своей карьерой, несмотря на преклонный возраст. В нынешнем сезоне чешский хоккеист провел 19 матчей, набрав 6 очков (3 гола и 3 передачи).

Он начал свою карьеру в 1988 году, а в НХЛ играл с 1990 по 2017 годы, дважды становясь обладателем Кубка Стэнли в составе „Питтсбург Пингвинз“ в 1991 и 1992 годах.

В 2011 году Яромир Ягр стал владельцем родного клуба „Кладно“ и продолжает выступать за команду с 2018 года, после завершения карьеры в „Калгари Флеймз“. Сейчас он продолжает свою карьеру в чешской Экстралиге, находясь в 37-м сезоне профессионального хоккея.

Ягр серьезно относится к своей физической подготовке. Летом 2024 года он сбросил около 10 кг и нанял личного тренера по фитнесу. Для восстановления после матчей он придерживается строгого режима, включая утренние холодные души, массажи и сеансы в криосауну с температурой до -117 градусов по Цельсию для улучшения гибкости. Хоккеист также отказался от сладкого, свел к минимуму потребление мяса и не пьет алкоголь.

Кроме того, перед тренировками Ягр медитирует и старается не тратить силы на лишние эмоции, а источниками его энергии являются любовь к хоккею и вера в Бога.

Последним крупным турниром для Ягра в составе сборной Чехии стал чемпионат мира 2015 года, где он стал самым ценным игроком турнира, набрав 9 очков (6 голов и 3 передачи) в 10 матчах. Сборная Чехии заняла 4-е место на домашнем чемпионате в Праге и Остраве.

В мае 2024 года Яромир Ягр, член „Тройного золотого клуба“ (выигравший Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли), был включен в Зал славы Международной федерации хоккея.

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