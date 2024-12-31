ФОТО | Нарвская граница: 31 декабря очереди почти нет, площадь освободили от транспорта

Границу утром пересекали в основном уже местные люди, а тех, кто едет из других стран в Россию, было немного. Судя по ответам людей, в основном едут к родственникам на время новогодних праздников. Возвращаться планируют в разное время: кто-то уже второго января, а многие отвечали, что смогут пробыть у родных до православного Рождества, то есть до 7 января.

Петровскую площадь готовят для установки сцены и празднования Нового года, для этого эвакуировали весь транспорт, который на ней оставался. С 18:00 на площади у мэрии города должна начаться праздничная новогодняя программа, которая продлится до 02:00. В полночь нарвитян и гостей города ждет салют.

Автобусы, которые привозят людей к границе, с 23:00 30 декабря останавливаются на улице Тулевику, недалеко от Петровской площади. Такое изменение продлится до 13:00 3 января.

Еще 30 декабря желающих пересечь границу в Нарве было больше. Люди в очереди стояли по 2-3 часа. Среди них по-прежнему было много студентов, кто едет к родителям на Новый год. Например, молодой человек, на момент разговора с журналистом он уже должен был заходить на погранпункт, прилетел из Амстердама. Он простоял в очереди почти три часа. „Стоится спокойно, конфликтных ситуаций не было, все друг друга знают, кто рядом стоит, я изучал чаты в телеграме про очередь, благодаря этому спланировал поездку более менее спокойно, а приехал вчера вечером, переночевал у бабушки, которая тут живет“, - рассказал студент.

Но и желающих пересечь границу в сторону Эстонии 29-30 декабря было много. У входа на Нарвский погранпункт со стороны России даже время от времени скапливались небольшие очереди.

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