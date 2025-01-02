02.01.2025, 11:00
Концерн Eesti Energia, несмотря на сложные времена, планирует переехать в современное помещение, но все госзакупки оспариваются
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за постоянных бесперспективных споров концерн Eesti Energia по собственной инициативе принял решение признать тендер недействительным и начать поиски альтернативных решений – новые офисные помещения нужны в любом случае.
Уже больше года энергетическая компания Eesti Energia ищет новые офисные помещения. Но желание переехать в новый дом – каким бы он ни был – натолкнулось на препятствие. Фирма Colonna Varahaldus, а точнее Lelle 22 Holding, которая в настоящее время занимает участок, который хочет получит концерн, постоянно оспаривает тендеры. Eesti Energia не может предпринять никаких шагов без государственных закупок.
Уже подписаны?