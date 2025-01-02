Новости Эстонии
02.01.2025, 11:00

Концерн Eesti Energia, несмотря на сложные времена, планирует переехать в современное помещение, но все госзакупки оспариваются

 
Арендуемые Eesti Energia помещения и инженерные системы в них начинают устаревать.
Арендуемые Eesti Energia помещения и инженерные системы в них начинают устаревать.
ФОТО: Madis veltmann | Delfi Meedia

Из-за постоянных бесперспективных споров концерн Eesti Energia по собственной инициативе принял решение признать тендер недействительным и начать поиски альтернативных решений – новые офисные помещения нужны в любом случае.

Уже больше года энергетическая компания Eesti Energia ищет новые офисные помещения. Но желание переехать в новый дом – каким бы он ни был – натолкнулось на препятствие. Фирма Colonna Varahaldus, а точнее Lelle 22 Holding, которая в настоящее время занимает участок, который хочет получит концерн, постоянно оспаривает тендеры. Eesti Energia не может предпринять никаких шагов без государственных закупок.

Как заметил один из тех, кто в курсе дел концерна, вопрос, касающийся недвижимости, является, безусловно, немаловажным, но не основным.

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