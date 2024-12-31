ФОТО | На корпусе танкера, подозреваемого в разрыве кабелей, обнаружены свежие подводные повреждения

Как сообщила финская полиция, в ходе подводного осмотра корпуса танкера было обнаружено несколько свежих следов краски и ударов.

Предположительно, повреждения были нанесены якорной цепью. Повреждения расположены на левой стороне корпуса в районе носовой части.

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что на дне моря в Финском заливе обнаружен след от волочения длиной в несколько десятков километров, передавало на днях издание Yle.

„След достигает десятков километров в длину. Пока не удалось точно установить, в каком месте якорь был опущен“, – говорится в пресс-релизе полиции.

Инспектор полиции Сами Пайла подтвердил в интервью Yle, что подводные исследования, проводившиеся на месте повреждения кабеля Estlink 2, постепенно проясняют картину произошедшего.

„След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след от волочения] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров“, – уточнил Пайла в интервью Yle.

Пайла отмечает, что Центральная криминальная полиция уже имеет предварительное представление о случившемся.

„В настоящее время мы предполагаем, что след от волочения является якорным следом судна Eagle S. Мы смогли выяснить это благодаря подводным исследованиям. Работа велась в сотрудничестве между Пограничной службой и Центральной криминальной полицией, и я могу сказать, что у нас есть предварительное понимание того, что произошло в море и как образовался этот якорный след“, – говорит Пайла.

Из-за плохих погодных условий исследование морского дна пришлось приостановить.

„Ветер сейчас слишком сильный, но когда море успокоится, мы продолжим изучение дна“, - добавил представитель полиции.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.