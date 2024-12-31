„Важные новости“: капитан танкера Eagle S – 39-летний грузин
Действующее в Латвии основанное российскими журналистами интернет-издание „Важные новости“ выяснило, что капитаном танкера Eagle S, повредившего несколько подводных кабелей в Финском заливе, был 39-летний гражданин Грузии Давит Вадатчкория.
Его данные можно обнаружить в сервисе поиска моряков CrewData.
Как следует из документов, Вадатчкория поднялся на борт танкера Eagle S 15 октября в датском порту в датском порту Скаген вместе с еще пятью новыми членами экипажа, следует из документов. 14 декабря в российской Усть-Луге к экипажу танкера присоединились еще четыре человека.
Судя по портовым данным, Eagle S вышел из индийского порта Кандла и 15 октября делал остановку в датском порту Скаген перед тем, как зайти 26 октября в Усть-Лугу.
Танкер стоял там почти два месяца, пока не отправился 20 декабря в Санкт-Петербург, где с 22 по 23 декабря он провел меньше 24 часов. 23 декабря судно вернулось в Усть-Лугу и через 13 часов покинуло российский порт.
Ремонт кабеля обойдется в 200 000 евро
Семимесячный период ремонта существенно повлияет на торговлю электроэнергией между Эстонией и Финляндией. Estlink 2 является одной из основных линий электропередачи между двумя странами, играющей важную роль как в обеспечении безопасности поставок, так и в функционировании рынка электроэнергии.
Помимо Estlink 2, Eagle S также повредил три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. Финское кабельное судно Telepaatti готово отремонтировать кабели Elisa и Citic Telecom, но из-за неблагоприятных погодных условий работы пока не начались. Глава службы безопасности Elisa Яакко Валлениус рассказал, что это армированный сталью трос толщиной два-три сантиметра. „Он жесткий и очень крепкий. Но даже жесткая конструкция не может выдержать всего“, — пояснил он.
По словам главы технического отдела Citic Telecom Рональда Розенберга, их кабель был поврежден лишь частично. Однако, по оценкам компании, ремонт кабеля обойдется в 100 000–200 000 евро.
Пока кабели, пострадавшие в результате инцидента с Eagle S, ремонтируются, в Балтийском море уже ведутся другие ремонтные работы. Французское ремонтное судно Vigilance уже отплыло из порта Дюнкерк для ремонта подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, который был поврежден в середине ноября. По словам Ари-Юсси Кнаапила, генерального директора компании Cinia, управляющей кабелем, судно должно прибыть в Финский залив в начале недели, а ремонт кабеля планируют завершить к 10 января. Стоимость ремонта этого кабеля также достигает нескольких сотен тысяч евро.
Расследование последнего инцидента, связанного с танкером Eagle S, продолжается, и, как сообщают финские СМИ, все компании, понесшие ущерб, планируют потребовать компенсацию, если расследование докажет, что в повреждении кабелей виновно это судно. В отличие от случая в ноябре, на этот раз финская таможня уже арестовала груз судна, что значительно увеличивает возможности компаний по возмещению убытков, пишет Ilta-Sanomat.