„Важные новости“: капитан танкера Eagle S – 39-летний грузин

Его данные можно обнаружить в сервисе поиска моряков CrewData.

Как следует из документов, Вадатчкория поднялся на борт танкера Eagle S 15 октября в датском порту в датском порту Скаген вместе с еще пятью новыми членами экипажа, следует из документов. 14 декабря в российской Усть-Луге к экипажу танкера присоединились еще четыре человека.

Судя по портовым данным, Eagle S вышел из индийского порта Кандла и 15 октября делал остановку в датском порту Скаген перед тем, как зайти 26 октября в Усть-Лугу.

Танкер стоял там почти два месяца, пока не отправился 20 декабря в Санкт-Петербург, где с 22 по 23 декабря он провел меньше 24 часов. 23 декабря судно вернулось в Усть-Лугу и через 13 часов покинуло российский порт.

Ремонт кабеля обойдется в 200 000 евро

Семимесячный период ремонта существенно повлияет на торговлю электроэнергией между Эстонией и Финляндией. Estlink 2 является одной из основных линий электропередачи между двумя странами, играющей важную роль как в обеспечении безопасности поставок, так и в функционировании рынка электроэнергии.

Помимо Estlink 2, Eagle S также повредил три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. Финское кабельное судно Telepaatti готово отремонтировать кабели Elisa и Citic Telecom, но из-за неблагоприятных погодных условий работы пока не начались. Глава службы безопасности Elisa Яакко Валлениус рассказал, что это армированный сталью трос толщиной два-три сантиметра. „Он жесткий и очень крепкий. Но даже жесткая конструкция не может выдержать всего“, — пояснил он.

По словам главы технического отдела Citic Telecom Рональда Розенберга, их кабель был поврежден лишь частично. Однако, по оценкам компании, ремонт кабеля обойдется в 100 000–200 000 евро.