ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Оставайтесь дома! В новогоднюю ночь из-за сильного снегопада и метели высока вероятность тяжелых ДТП

В последний день уходящего года влияние на погоду оказывает слабый гребень повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдет снег, на побережье – мокрый снег, местами метель. Во второй половине дня осадки прекратятся. Преимущественно западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, порывами 16, на побережье 7-14, порывами до 20 м/с, вечером ослабеет и, начиная с запада, сменит направление на юго-западное. Температура воздуха -2..+2 градуса, вечером понизится. На дорогах увеличится опасность гололеда!