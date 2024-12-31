Тренеру по легкой атлетике Мехису Виру предъявили обвинение в сексуальном преступлении
30 декабря Лыунаская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело против тренера по лёгкой атлетике Мехиса Вира, который обвиняется в принуждении к половому акту и других действиях сексуального характера.
Согласно обвинению, Мехис Вир, многолетний тренер по лёгкой атлетике, использовав своё положение, неоднократно принуждал одну из своих подопечных к половому акту против её воли, а другую — к другим действиям сексуального характера.
По версии прокуратуры, сексуальные отношения происходили в спортивных центрах Эстонии, местах проживания пострадавшей, а также за границей во время тренировочных сборов и соревнований. Действия сексуального характера в отношении второй спортсменки, по данным обвинения, имели место в спортивном зале Тарту. Согласно собранным в ходе досудебного расследования доказательствам, потерпевшие подчинялись действиям сексуального характера со стороны тренера, так как находились в зависимости от него и считали, что отказ приведет к ухудшению отношений на тренировках и результатах в профессиональном спорте. В рамках дела рассматривается период с 2019 года.
Будучи выдающимися спортсменками, обе жертвы зависели от тренера, который организовывал все аспекты их спортивной карьеры, включая тренировки, планы питания, участие в соревнованиях и поиск спонсоров. Иными словами, от него зависели их шансы на успех в спорте высших достижений. Кроме того, Мехис Виру был их наставником и в учебе, что влияло на их академические успехи и успеваемость. Согласно обвинению, Виру усиливал зависимость спортсменок от себя через манипулятивное поведение. Потерпевшие подчинялись тренеру из-за своего зависимого положения и принимали установленные им правила поведения.
По словам ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм, обвиняемый осознавал недопустимость своих действий, так как является опытным тренером высшей категории, спортивным ученым и педагогом.
„Эти роли, связанные с профессиональным спортом, требуют знания как профессионального стандарта тренера, так и этического кодекса, а также принципов хорошего поведения. Согласно этим требованиям, тренер должен вести себя корректно, быть примером для всех и уважать достоинство каждого тренируемого, признавая право каждого на свободу от вербального, физического и сексуального домогательства, а также эксплуатации“, — сказала Тамм в пресс-релизе.
„Роль прокуратуры не заключается в оценке этичности поведения тренера, а в формировании юридической позиции относительно возможного совершения преступления на основе оправдательных и обвинительных доказательств, собранных в ходе досудебного расследования. Собранные по этому уголовному делу доказательства, по мнению прокуратуры, дали основание предъявить обвинение в сексуальном преступлении и направить уголовное дело в суд для вынесения решения“, — сказала Кретель Тамм.
Прокуратура направила уголовное дело в суд в общем порядке.
В феврале 2023 года Эстонский союз легкой атлетики наложил на Мехиса Виру бессрочный запрет на деятельность в спорте из-за нарушений этического кодекса тренеров. В августе 2022 года в Союз поступили заявления о неподобающем поведении Виру с несовершеннолетними спортсменками. В июне 2023 года ему были предъявлены подозрения в сексуальных преступлениях. Виру, тренирующий известных спортсменок, утверждает, что всегда вел себя корректно и не нарушал этические нормы.