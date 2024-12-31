Тренеру по легкой атлетике Мехису Виру предъявили обвинение в сексуальном преступлении

Согласно обвинению, Мехис Вир, многолетний тренер по лёгкой атлетике, использовав своё положение, неоднократно принуждал одну из своих подопечных к половому акту против её воли, а другую — к другим действиям сексуального характера.

По версии прокуратуры, сексуальные отношения происходили в спортивных центрах Эстонии, местах проживания пострадавшей, а также за границей во время тренировочных сборов и соревнований. Действия сексуального характера в отношении второй спортсменки, по данным обвинения, имели место в спортивном зале Тарту. Согласно собранным в ходе досудебного расследования доказательствам, потерпевшие подчинялись действиям сексуального характера со стороны тренера, так как находились в зависимости от него и считали, что отказ приведет к ухудшению отношений на тренировках и результатах в профессиональном спорте. В рамках дела рассматривается период с 2019 года.

Будучи выдающимися спортсменками, обе жертвы зависели от тренера, который организовывал все аспекты их спортивной карьеры, включая тренировки, планы питания, участие в соревнованиях и поиск спонсоров. Иными словами, от него зависели их шансы на успех в спорте высших достижений. Кроме того, Мехис Виру был их наставником и в учебе, что влияло на их академические успехи и успеваемость. Согласно обвинению, Виру усиливал зависимость спортсменок от себя через манипулятивное поведение. Потерпевшие подчинялись тренеру из-за своего зависимого положения и принимали установленные им правила поведения.

По словам ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм, обвиняемый осознавал недопустимость своих действий, так как является опытным тренером высшей категории, спортивным ученым и педагогом.