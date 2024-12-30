В новом составе Нарвской горуправы снова будет один вице-мэр

На предыдущем заседании горсобрания, которое состоялось в минувшую субботу, новым мэром была избрана Катри Райк (Социал-демократическая партия).

Новый состав горуправы Райк представит 3 января на заседании горсобрания, которое начнется в 16:00. Согласно проекту решения, в новый состав войдут мэр, вице-мэр и член горуправы, пишет RusERR.

На должность вице-мэра предложена депутат от фракции „Нарва 2.0“ Марина Шурупова, которая с 30 ноября по 29 декабря была заместителем председателя горсобрания. Ей полагается зарплата 3500 евро в месяц.

Членом управы, согласно проекту решения, останется директор Финансового департамента Нарвы Елена Голубева. За членство в управе она будет получать компенсацию 298 евро в месяц.

Ранее в горуправе было два вице-мэра - центрист Олег Карпиков и беспартийная Мессурме Писарева. Их планируют 3 января освободить от должностей.

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