ФОТО | Силы обороны Эстонии получат новые тактические грузовики

Новые грузовики для Сил обороны обеспечат быстрое и эффективное передвижение даже по сложной местности, повышая успех логистических и тактических операций подразделений.

Модели Volvo 44R и 66R спроектированы для работы в тяжелых условиях. Их можно легко адаптировать для различных задач, включая перевозку оборудования и личного состава.

Кроме того, грузовики оснащены современными системами безопасности, которые гарантируют защиту водителей и надежность техники даже в сложных условиях.

Руководитель отдела наземной техники логистического управления Генерального штаба Сил обороны майор Райго Пуусепп отметил, что используемые сейчас тактические грузовики прослужили уже около 50 лет и нуждаются в замене.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить