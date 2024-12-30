30.12.2024, 19:26
ФОТО | Силы обороны Эстонии получат новые тактические грузовики(27)
Новые грузовики для Сил обороны обеспечат быстрое и эффективное передвижение даже по сложной местности, повышая успех логистических и тактических операций подразделений.
Модели Volvo 44R и 66R спроектированы для работы в тяжелых условиях. Их можно легко адаптировать для различных задач, включая перевозку оборудования и личного состава.
Кроме того, грузовики оснащены современными системами безопасности, которые гарантируют защиту водителей и надежность техники даже в сложных условиях.
Руководитель отдела наземной техники логистического управления Генерального штаба Сил обороны майор Райго Пуусепп отметил, что используемые сейчас тактические грузовики прослужили уже около 50 лет и нуждаются в замене.