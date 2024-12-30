Новости Эстонии
30.12.2024, 19:26

ФОТО | Силы обороны Эстонии получат новые тактические грузовики

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Грузовик для Сил обороны ЭР
Грузовик для Сил обороны ЭР
ФОТО: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Силы обороны получат новые тактические грузовики Volvo Defence 4x4 и 6x6, поставляемые компанией Volvo Defence, передает RusERR.

Новые грузовики для Сил обороны обеспечат быстрое и эффективное передвижение даже по сложной местности, повышая успех логистических и тактических операций подразделений.

Модели Volvo 44R и 66R спроектированы для работы в тяжелых условиях. Их можно легко адаптировать для различных задач, включая перевозку оборудования и личного состава.

Кроме того, грузовики оснащены современными системами безопасности, которые гарантируют защиту водителей и надежность техники даже в сложных условиях.

Руководитель отдела наземной техники логистического управления Генерального штаба Сил обороны майор Райго Пуусепп отметил, что используемые сейчас тактические грузовики прослужили уже около 50 лет и нуждаются в замене.

Грузовик для Сил обороны ЭР

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