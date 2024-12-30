ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ играет с „Вентспилсом“

„Калев/Крамо“ подходит к сегодняшнему матчу против „Вентспилса“ с уверенной серией из трех побед подряд, включая субботний успех против „Авис Утилитас“ (82:77). Команда занимает третье место в лиге Optibet, одержав 10 побед в 13 играх. В свою очередь, „Вентспилс“, занявший четвертое место в прошлом сезоне, ныне располагается на 10-й строчке с шестью победами и восемью поражениями.