Баскетбол
30.12.2024, 17:21

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Калев/Крамо“ играет с „Вентспилсом“

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ встретится с латвийским клубом „Вентспилс“. Матч пройдет в спортивном зале „Норд“ и начнется в 19:00. Прямая трансляция будет доступна для подписчиков Delfi.

„Калев/Крамо“ подходит к сегодняшнему матчу против „Вентспилса“ с уверенной серией из трех побед подряд, включая субботний успех против „Авис Утилитас“ (82:77). Команда занимает третье место в лиге Optibet, одержав 10 побед в 13 играх. В свою очередь, „Вентспилс“, занявший четвертое место в прошлом сезоне, ныне располагается на 10-й строчке с шестью победами и восемью поражениями.

Единоличным лидером лиги Optibet является рижский ВЭФ, который одержал 15 побед в 17 матчах. На втором месте расположился „Зелли“, имея в активе 14 побед и три поражения.

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