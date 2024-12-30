ФОТО | Французские спортсмены пожаловались на качество медалей парижской Олимпиады

Бронзовые призеры Олимпиады 2024 года в составе сборной Франции по плаванию Клеман Секки и Йоанн Ндойе-Бруар привлекли внимание к качеству медалей, раскритиковав их в социальных сетях. Секки опубликовал в Instagram фотографию своей медали с облезшим напылением, иронично подписав её как „Крокодиловая кожа“.

В ответ Ндойе-Бруар также показал свою медаль в похожем состоянии, подшучивая, что она выглядит как реликвия из Олимпиады 1924 года.

Эти публикации стали продолжением обсуждения, возникшего ещё в августе, когда американский скейтбордист Найджи Хьюстон выразил недовольство качеством медалей после того, как он заметил, что они теряют свой первоначальный вид после небольшого контакта с потом или носки.

Состав медалей Олимпиады варьируется в зависимости от их типа. Бронзовые медали, как правило, состоят из смеси меди, цинка и олова, что делает их подверженными окислению под воздействием воздуха и влаги. Скорость коррозии зависит от конкретного состава сплава, однако использование более дешевых материалов может значительно ускорить этот процесс. Судя по жалобам спортсменов и состоянию медалей, бронзовые награды Олимпиады в Париже, вероятно, сделаны из материалов низкого качества, что могло привести к их быстрому износу и облезанию напыления.

Организаторы Олимпиады быстро отреагировали на критику, пообещав, что спортсмены смогут обменять поврежденные медали на новые, с идентичной гравировкой, произведенные Парижским монетным двором.

Сразу после Олимпийских игр 2024 года американские спортсмены выразили недовольство качеством бронзовых медалей. Скейтбордист Найджа Хьюстон, рапирист Ник Иткин и регбистка Илона Махер отметили, что награды быстро теряют свой первоначальный вид.

Дизайн медалей был разработан ювелирным домом Chaumet, а их изготовлением занимался французский монетный двор. Всего было выпущено 5084 медали, каждая из которых содержит шестиугольный фрагмент железа с Эйфелевой башни в центре.