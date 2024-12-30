Власти Чечни пообещали приравнять майнинг к терроризму

О том, что людей, которые занимаются майнингом криптовалют в Чечне, приравняют к террористам, заявил в понедельник, 30 декабря, депутат Госдумы и советник главы республики Адам Делимханов в эфире регионального телеканала „Грозный“. Он отметил, что в Чечне уже были выявлены случаи нелегального майнинга, причем „многие из них бывают связаны с людьми, работающими в различных структурах“.

„Рамзан Кадыров просит довести до сведения всех жителей, что в случае выявления подобных случаев, которые также влекут за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию. Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу“, - заявил депутат.

По словам Делимханова, незаконный майнинг приводит к краже электричества у других людей. Депутат пообещал усилить работу по выявлению таких случаев, добавив, что „особое внимание“ проблеме нелегального майнинга будет уделено в Шалинском районе, где „ситуация остается актуальной“.

Ранее, 24 декабря, правительство России утвердило перечень регионов, где с 1 января запретят майнинг криптовалют до 2031 года. Запрет распространят на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, а также аннексированные Россией территории Украины (так называемые Луганскую и Донецкую народные республики, оккупированные российскими войсками части Запорожской и Херсонской областей Украины). Кроме того, майнинг запретят на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Там ограничения будут вводить в пики энергопотребления: с 1 января по 15 марта 2025 года и с 15 ноября по 15 марта в следующих годах.

В правительстве РФ добавили, что перечень регионов и территорий не окончательный, его могут изменить.

Законопроект, позволяющий правительству запрещать майнинг в отдельных регионах, Госдума приняла в июле. В случае нарушения запрета человека по решению суда могут отсоединить от сети.

Борьбу с майнингом российские власти объясняют угрозой энергодефицита. По оценке Минэнерго, ежегодно на майнинг расходуется почти 1,5% общего потребления электроэнергии, а к концу текущего года эта доля может вырасти до 1,9%, прогнозируют участники рынка.

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