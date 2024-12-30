Следовавший в Россию танкер остановился у побережья Финляндии

Следовавшее в Приморск судно ранее дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь южнее Ханкониеми.

Береговая охрана сообщает, что установила контакт с экипажем M/T Jazz.

Судно не перевозит нефть. Инфраструктура на морском дне не пострадала из-за M/T Jazz.

В береговой охране отметили, что этот случай не связан с повреждением кабеля Estlink 2.

В район ЧП был отправлен буксир и патрульное судно Turva.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Финская береговая охрана арестовала судно EAGLE S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная команда, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что на дне моря в Финском заливе обнаружен след от волочения длиной в несколько десятков километров.

„След достигает десятков километров в длину. Пока не удалось точно установить, в каком месте якорь был опущен“, – говорится в пресс-релизе полиции.

Инспектор полиции Сами Пайла подтвердил в интервью Yle, что подводные исследования, проводившиеся на месте повреждения кабеля Estlink 2, постепенно проясняют картину произошедшего.

„След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след от волочения] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров“, – уточнил Пайла в интервью Yle.