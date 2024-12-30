Вице-мэр Яшин: спокойствие, только спокойствие, онлайн-учитель не скоро заменит настоящего педагога

В последние недели идея проекта „Усиленный учитель“, разработанного в сотрудничестве Департамента образования Таллинна и НКО Skaala Impact, вызвала широкий резонанс в медиа и образовательной среде. Цель этой инициативы – предложить обучение математике через онлайн-курсы под руководством лучших преподавателей естественно-научных дисциплин, а также снизить рабочую нагрузку действующих учителей. Это инновационный подход, направленный на решение ряда ключевых вызовов в сфере образования.

Проект не ставит целью заменить учителей экранами.

Одним из ключевых преимуществ онлайн-уроков для учителей является снижение их рабочей нагрузки, поскольку это сокращает затраты времени на планирование занятий и подготовку учебных материалов. При этом важно подчеркнуть, что проект не ставит целью заменить учителей экранами. Учителя по-прежнему остаются в центре образовательного процесса, ведь основная часть работы, то есть закрепление знаний и их развитие, все равно лежит на их плечах. Более того, благодаря проекту педагоги смогут уделять больше времени индивидуальной работе с учениками, особенно с теми, кто не успевает за темпом онлайн-курсов.

К сожалению, масштаб и цели проекта „Усиленный учитель“ в медийном пространстве были несколько искажены, что привело к недопониманию его сути.

На самом деле пилотный проект имеет довольно скромные масштабы: мы планируем предложить онлайн-уроки по математике для учеников 7-х и 8-х классов, в общей сложности в нем примут участие примерно 300 учащихся. На реализацию проекта Департамент образования выделяет 14 000 евро, что является незначительной суммой по сравнению с общим бюджетом на образование в 2025 году. Для сравнения, в следующем году Таллинн дополнительно, сверх государственной поддержки, направит более 10 миллионов евро на повышение заработной платы работников образования. Это подчеркивает то, что основное внимание по-прежнему уделяется учителям, работающим в классах.