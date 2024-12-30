Вице-мэр Яшин: спокойствие, только спокойствие, онлайн-учитель не скоро заменит настоящего педагога
Онлайн-уроки могут стать ценным инструментом, открывая перед молодыми учителями новые идеи и возможности для профессионального развития, считает Алексей Яшин, вице-мэр Таллинна по вопросам образования (Eesti 200).
В последние недели идея проекта „Усиленный учитель“, разработанного в сотрудничестве Департамента образования Таллинна и НКО Skaala Impact, вызвала широкий резонанс в медиа и образовательной среде. Цель этой инициативы – предложить обучение математике через онлайн-курсы под руководством лучших преподавателей естественно-научных дисциплин, а также снизить рабочую нагрузку действующих учителей. Это инновационный подход, направленный на решение ряда ключевых вызовов в сфере образования.
Проект не ставит целью заменить учителей экранами.
Одним из ключевых преимуществ онлайн-уроков для учителей является снижение их рабочей нагрузки, поскольку это сокращает затраты времени на планирование занятий и подготовку учебных материалов. При этом важно подчеркнуть, что проект не ставит целью заменить учителей экранами. Учителя по-прежнему остаются в центре образовательного процесса, ведь основная часть работы, то есть закрепление знаний и их развитие, все равно лежит на их плечах. Более того, благодаря проекту педагоги смогут уделять больше времени индивидуальной работе с учениками, особенно с теми, кто не успевает за темпом онлайн-курсов.
К сожалению, масштаб и цели проекта „Усиленный учитель“ в медийном пространстве были несколько искажены, что привело к недопониманию его сути.
На самом деле пилотный проект имеет довольно скромные масштабы: мы планируем предложить онлайн-уроки по математике для учеников 7-х и 8-х классов, в общей сложности в нем примут участие примерно 300 учащихся. На реализацию проекта Департамент образования выделяет 14 000 евро, что является незначительной суммой по сравнению с общим бюджетом на образование в 2025 году. Для сравнения, в следующем году Таллинн дополнительно, сверх государственной поддержки, направит более 10 миллионов евро на повышение заработной платы работников образования. Это подчеркивает то, что основное внимание по-прежнему уделяется учителям, работающим в классах.
Проект „Усиленный учитель“ – лишь дополнительная мера на пути к улучшению условий труда педагогов и более эффективной организации их работы. Он поможет не только снизить нагрузку, но и предложить новые решения, которые помогут учителям работать продуктивнее. Пилотный этап позволит оценить, насколько эта модель подходит для решения текущих задач в образовании. Если проект покажет свою эффективность, его можно будет расширить на большее количество школ и предметов.
Важно также отметить, что проект стремится решить проблему образовательного неравенства. Не секрет, что качество образования в школах Эстонии сильно различается. По средним показателям наша система образования находится в числе мировых лидеров, но между столичными школами и школами в сельских районах существует значительная разница. Одной из ключевых задач проекта является распространение опыта и методов квалифицированных педагогов в те школы, где особенно требуется дополнительная поддержка и наставничество. Онлайн-уроки могут стать ценным инструментом, открывая перед молодыми учителями новые идеи и возможности для профессионального развития. Я призываю дать шанс инновациям в сфере образования и быть открытыми к новым подходам.
В завершение хочу пригласить всех талантливых учителей математики присоединиться к этой инновационной инициативе. Подайте заявку на сайте Таллиннского департамента образования – вы сможете внести свой вклад в разработку онлайн-курсов и поделиться своим профессиональным опытом и знаниями. Подобные проекты не только облегчают нагрузку педагогов, но и способствуют модернизации профессии учителя, делая ее более вдохновляющей и привлекательной.
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