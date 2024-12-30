13 иностранцев развернули на границе в Нарве за выходные, граждане России и Латвии пытались провести вещи с запрещенной символикой

В минувшие выходные пограничники на границе в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам 13 иностранцев, а трем гражданам из Латвии и России пришлось расстаться с вещами, на которых была нанесена запрещенная в Эстонии символика. Только после этого они смогли продолжить путь.