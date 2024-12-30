Фирма Lux Express выводит на маршрут Тарту-Таллинн ночной автобус

Ночной автобус будет ежедневно отправляться из Тарту в Таллинн в 2.30, на Таллиннский автовокзал автобус, сделав промежуточную остановку в аэропорту, прибывать в 4.50. Из Таллинна автобус отправится в 5.40 и в Тарту прибудет в 8.15.

Член правления Lux Express Ингмар Росс сказал Delfi Ärileht, что ночной автобус было решено запустить, идя навстречу пожеланиям пассажиров. „Жители Тарту говорили о том, что хотели бы добираться до Таллинна на наших автобусах к более раннему часу, чем сейчас. Надеюсь, они порадуются тому, что смогут приезжать в столицу к началу рабочего дня“, - добавил Роос.

Хотя на самом популярном маршруте фирмы Lux Express Таллинн-Тарту в дни пикового спроса уже курсирует 27 автобусов в обоих направлениях, еще одно отправление автобуса стратегически важно по двум причинам. Во-первых, пассажиры, прибывающие из Тарту и других регионов Южной Эстонии, получат возможность добраться до Таллиннского аэропорта в утренний час пик, когда осуществляется больше всего вылетов.

Во-вторых, впервые под брендом Lux Express маршрут будет обслуживать другое предприятие. „Мы начинаем сотрудничать с Тартуским автобусным центром, надежной семейной фирмой, имеющий большой опыт работы“, - сказал Роос.

Как сказал Тоомас Хайнла, исполнительный директор Тартуского автобусного центра, они рады, что смогут оказывать услугу именно Lux Express. „Когда такой большой конкурент готов сотрудничать с небольшой семейной фирмой, это говорит о том, что за прошедшие 25 лет мы кое-чего добились“, - сказал Хайнла.

„Ситуация в общественном транспорте сложная, приходится постоянно искать новые возможности и решения. 16 лет назад мы запустили ночной автобус из Тарту в Таллинн, и до сих пор это является самым стабильным окном из университетского города в Европу. Мы рады, что Lux Express видит в нас равноправного партнера. Мы сможем предложить нашим клиентам еще более удобную и стабильную услугу“, - сказал он.

Дополнительные рейсы будут обслуживаться 56-местными автобусами Scania Irizar, которые идеально подходят для междугородних и туристических перевозок (пассажирам обеспечен комфорт, кофе, имеется Wi-Fi и туалеты). В автобусах будут действовать все льготы Lux Express. Полный билет на этих маршрутах будет стоить 19 евро, а льготный - 14 евро.

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