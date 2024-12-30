Финляндии не слабо: жесткий ответ на диверсии России не приведет к эскалации

Благодаря тому, что на этот раз Финляндия предприняла решительные действия, теперь мы можем опираться не на догадки, а на улики и показания исполнителей преступления. Шведская газета Expressen писала, что в полночь 26 декабря из аэропорта Хельсинки-Вантаа вылетели пограничный и военный вертолеты. Оперативная группа была вооружена и готова к бою. Но группа быстро взяла судно под свой контроль, высадившись на палубу российского нефтяного танкера, судно не оказало сопротивления, команда подчинилась приказам, и танкер был направлен в финские территориальные воды, где он находится по настоящее время. Также финская таможня арестовала весь находящийся в танкере груз, что в будущем позволит частично возместить ущерб от диверсии.