30.12.2024, 12:15
Финляндии не слабо: жесткий ответ на диверсии России не приведет к эскалации
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В ответ на гопницкое „а слабо?“ от России президент Турции Реджеп Эрдоган просто сбил российский военный самолет, нарушивший воздушное пространство Турции. И никакой „эскалации“ не случилось, напротив - Россия в ответ смогла предъявить только помидоры, причем и их надолго не хватило. Патруль НАТО может высадиться на танкер российского теневого флота и препроводить его в ближайший порт ЕС в случае отсутствия каких-либо страховок и иных документов, считает Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.
Электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией был перебит в Рождество после полудня. Также оказались повреждены четыре кабеля передачи данных.
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