Следствие попросило ордер на арест экс-президента Южной Кореи
Следователи, занимающиеся делом в отношении отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, запросили ордер на его арест. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap в понедельник, 30 декабря. По данным агентства, запрос был отправлен после того, как Юн Сок Ёль проигнорировал три повестки с вызовом на допрос.
Ранее, 14 декабря, парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной такого решения стало объявленное главой государства 3 декабря в стране военное положение, как считают, с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности. Сразу после объявления военного положения военные заблокировали вход в здание Национального собрание. Однако 190 оппозиционных президенту депутатам удалось попасть в здание, они сразу же провели новое голосование и отменили военное положение.
За импичмент 14 декабря проголосовали 204 из 300 депутатов парламента, включая 12 представителей партии „Сила народа“, к которой принадлежит и Юн. При этом для завершения данного процесса необходимо решение Конституционного суда.
Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр страны Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент высказался за отстранение от власти и Хана.
Ходатайство о его импичменте подала оппозиционная Демократическая партия в ответ на отказ премьер-министра назначать трех судей Конституционного суда, которых недоставало для утверждения другого импичмента - президенту Юн Сок Ёлю. Другой причиной импичмента стало то, что Хан Док Су участвовал во введении военного положения в Южной Корее в начале декабря.
За импичмент Хан Док Су проголосовали все 192 присутствовавших на заседании парламентария.
На посту и.о. президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Он заявил, что приоритетом его политики станет восстановление стабильности в стране.
В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и нескольких высокопоставленных сотрудников военной разведки.
Опрос Gallup Korea, опубликованный 13 декабря, показал, что импичмент Юна поддержали 75% респондентов, а против выступили 21%. Он также показал, что рейтинг одобрения президента Юн Сок Ёля упал до рекордно низкого уровня в 11%