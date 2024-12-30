Каллас: Россия причастна к актам диверсий в Европе

Происходящие в последние месяцы попытки диверсий в Европе - не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. Ко этим инцидентам причастна РФ, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью газете Welt, опубликованном в понедельник, 30 декабря.

Количество диверсий в Европе увеличилось с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, отметила верховный евродипломат. В качестве примера Каллас привела повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому финские следователи подозревают танкер Eagle S из так называемого российского „теневого флота“.

На фоне этого Каллас объявила о введении более жестких мер в отношении российских кораблей. Она отметила, что курсирующие в нарушение регламентов суда „теневого флота“ РФ также ответственны за загрязнение окружающей среды.

До этого Каллас уже высказывала подобные опасения. Так, в рамках встречи лидеров ЕС, которая проходила в финском Саариселькя, Каллас подчеркнула угрозу со стороны России. „Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но безопасность складывается из множества различных элементов, которые варьируются на востоке, юге, севере и западе, – заявила высокий представитель по вопросам политики безопасности Европы. - Мы видим различные гибридные угрозы по всей Европе, такие как диверсии, кибератаки, опасный теневой флот, помехи в работе GPS и повреждение кабелей“.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26. Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

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