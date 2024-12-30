У вас уже есть личные финансовые планы на следующий год?
Почти половина жителей Эстонии (49%) полагают, что им не нужно составлять бюджет на следующий год. В то же время 41% считают, что их финансовая ситуация в течение года скорее ухудшится. По данным исследования банка Citadele, составлять бюджет чаще планируют женщины, тогда как мужчины рассчитывают обойтись без него.
Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что банк с помощью опроса хотел выяснить у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, как именно они планируют свои финансы и составляют ли общие планы на предстоящий год. „Лишь 5% жителей Эстонии отметили, что у них уже есть детальный бюджет на 2025 год. Еще 42% заявили, что у них есть определенные идеи или планы создать более точный бюджет. Однако почти половина – целых 49% – ответили, что у них такого плана нет, и они не видят в нем необходимости“, - отметила Хакиайнен.
„Среди базовых знаний и навыков финансовой грамотности составление бюджета и контроль над своими финансами всегда находятся на первом месте. Поэтому важно хотя бы в общих чертах понимать, каким будет финансовое положение семьи в следующем году. Это поможет избежать неожиданных ситуаций“, - пояснила Хакиайнен. Она добавила, что наличие бюджета особенно важно, если заранее известно о предстоящих крупных расходах или если финансовое положение, скорее всего, ухудшится. Например, в недавнем опросе Citadele 41% жителей Эстонии отметили, что в течение следующих 12 месяцев их финансовая ситуация скорее ухудшится, и лишь 14% считают, что она улучшится.
По словам Хакиайнен, даже достаточно общий бюджет позволяет лучше понять свои доходы, расходы и сбережения: „Для начала можно в течение месяца отслеживать свои расходы, чтобы понять, куда именно уходят деньги. После этого неплохо создать бюджет, который будет соответствовать вашим потребностям, и определить, на чем можно сэкономить. Если сразу составить слишком строгий бюджет, велика вероятность, что человек просто перестанет его придерживаться. Поэтому стоит начинать с небольших шагов“.
Опрос Citadele также показал, что бюджет на 2025 год чаще составляют женщины, в то время как мужчины рассчитывают справляться без него. Если среди мужчин 56% отметили, что им не нужен бюджет, то среди женщин этот показатель составляет 42%.
Сравнение жителей Эстонии, Латвии и Литвы показало, что именно эстонцы чаще всего игнорируют составление бюджета. В Эстонии бюджет не планируют составлять 49% респондентов, в Латвии – 32%, а в Литве – 26%. Кроме того, 9% латвийцев заявили, что у них уже есть бюджет на 2025 год, в Литве этот показатель составил 8%, а в Эстонии – всего 5%.