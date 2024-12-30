У вас уже есть личные финансовые планы на следующий год?

Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что банк с помощью опроса хотел выяснить у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, как именно они планируют свои финансы и составляют ли общие планы на предстоящий год. „Лишь 5% жителей Эстонии отметили, что у них уже есть детальный бюджет на 2025 год. Еще 42% заявили, что у них есть определенные идеи или планы создать более точный бюджет. Однако почти половина – целых 49% – ответили, что у них такого плана нет, и они не видят в нем необходимости“, - отметила Хакиайнен.

„Среди базовых знаний и навыков финансовой грамотности составление бюджета и контроль над своими финансами всегда находятся на первом месте. Поэтому важно хотя бы в общих чертах понимать, каким будет финансовое положение семьи в следующем году. Это поможет избежать неожиданных ситуаций“, - пояснила Хакиайнен. Она добавила, что наличие бюджета особенно важно, если заранее известно о предстоящих крупных расходах или если финансовое положение, скорее всего, ухудшится. Например, в недавнем опросе Citadele 41% жителей Эстонии отметили, что в течение следующих 12 месяцев их финансовая ситуация скорее ухудшится, и лишь 14% считают, что она улучшится.

По словам Хакиайнен, даже достаточно общий бюджет позволяет лучше понять свои доходы, расходы и сбережения: „Для начала можно в течение месяца отслеживать свои расходы, чтобы понять, куда именно уходят деньги. После этого неплохо создать бюджет, который будет соответствовать вашим потребностям, и определить, на чем можно сэкономить. Если сразу составить слишком строгий бюджет, велика вероятность, что человек просто перестанет его придерживаться. Поэтому стоит начинать с небольших шагов“.

Опрос Citadele также показал, что бюджет на 2025 год чаще составляют женщины, в то время как мужчины рассчитывают справляться без него. Если среди мужчин 56% отметили, что им не нужен бюджет, то среди женщин этот показатель составляет 42%.