В новогоднюю ночь будет продлено время работы общественного транспорта

В связи с проведением праздничного концерта и светового шоу на площади Вабадузе с 22:00 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между улицами Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до ул. Кентманни, а также бульвар Каарли между ул. Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим с 22:00 и до 00:30 в объезд будут направлены автобусные маршруты № 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. Движение трамваев нарушено не будет, однако около полуночи могут быть короткие остановки.