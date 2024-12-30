Рождественским хитом в Prisma стали мандарины: как выглядит праздничная потребительская корзина?

Как и в прошлом году, пиковый день продаж пришелся на 23 декабря. Помимо роста продаж мандаринов, стоит отметить лидирующие позиции консервированного горошка (по сравнению с прошлым годом рост продаж на 21%), картофеля (14%) и квашеной капусты (11%). Праздничные покупательские тенденции четко демонстрируют, что эстонские потребители отдают предпочтение выгодным ценам, качественным продуктам и традиционному праздничному столу.

„В определенных категориях в Prisma в праздничный период действовали отличные акционные предложения, которые явно нашли отклик у людей – отсюда и положительная динамика объема продаж“, – прокомментировал директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару. „Если объем продаж лосося оказался несколько скромнее по сравнению с прошлым годом, то икры в этом году было куплено в три раза больше. Это говорит о том, что в праздники люди всё же хотят позволить себе немного роскоши“, – добавил он.

Традиционно популярными продуктами оставались пряное печенье (+9%), глёг (+10%) и рождественские сладости (+2%). Также стабильную популярность в качестве компонента традиционного рождественского меню показали кровяные колбасы (+3%) и свинина (+4%).

Среди промышленных товаров особенно выделились наборы Lego

В этом году многие дети, а, возможно, и взрослые наверняка получили в подарок наборы Lego, ведь в этом рождественском сезоне они пользовались большим успехом – их продажи выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно хорошо в этом году продавались наборы из серии Icons, тогда как в прошлом году лидировали различные модели автомобилей.

Благодаря выгодным кампаниям продажи рождественских светильников выросли на целых 66%, также был замечен рост продаж почтовых открыток – на целых 20%, что позволяет предположить, что отправка добрых пожеланий по почте по-прежнему остается популярной. Также было продано на 10% больше детских книг и на 8% больше электрических зубных щеток, а продажи аудиотехники (колонки и наушники) выросли на 6%.