ЧП и криминал
30.12.2024, 11:53

Женщину, которая считает своего мужа педофилом и увезла детей в Россию, осудили заочно

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По просьбе следователя 4-летняя девочка нарисовала папу.
По просьбе следователя 4-летняя девочка нарисовала папу.
ФОТО: Erakogu

Женщина подучила маленьких дочерей, что говорить в суде, чтобы выставить папу отвратительным сексуальным преступником. Мужчина отсидел семь месяцев за решеткой, пока правда неожиданно не выплыла наружу, пишет издание Eesti Ekpsress.

Недавно вступило в силу решение суда, по которому русская по национальности женщина, ранее проживавшая в Таллинне, была наказана за неисполнение судебного решения. Ее нынешнее местонахождение неизвестно. Она была осуждена заочно. Продолжающийся уже много лет конфликт оказался очень жестоким.

Ситуация резко обострилась весной 2016 года, когда дочери женщины, которым на тот момент было четыре и пять лет, вернулись из поездки к своему отцу. Отец — иностранец и живет отдельно. По договоренности между родителями каждые два месяца дети проводили одну неделю на хуторе отца за границей.

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