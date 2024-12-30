30.12.2024, 11:53
Женщину, которая считает своего мужа педофилом и увезла детей в Россию, осудили заочно(6)
ФОТО: Erakogu
Женщина подучила маленьких дочерей, что говорить в суде, чтобы выставить папу отвратительным сексуальным преступником. Мужчина отсидел семь месяцев за решеткой, пока правда неожиданно не выплыла наружу, пишет издание Eesti Ekpsress.
Недавно вступило в силу решение суда, по которому русская по национальности женщина, ранее проживавшая в Таллинне, была наказана за неисполнение судебного решения. Ее нынешнее местонахождение неизвестно. Она была осуждена заочно. Продолжающийся уже много лет конфликт оказался очень жестоким.
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