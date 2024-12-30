ВИДЕО | Повеселились так повеселились: недалеко от Риги на шоссе из BMW на ходу выпускали петарды

покупайте пиротехнические изделия только в официальной точке продаж, а не у человека на улице или в социальных сетях;

на упаковке безопасных и соответствующих требованиям пиротехнических изделий всегда должен быть нанесен знак соответствия CE и инструкции по применению на эстонском языке;

удостоверьтесь, что пиротехническое изделие не имеет внешних механических повреждений, и верните его продавцу, если таковые имеются;

храните пиротехническое изделие в сухом месте и не допускайте попадания на него влаги или сырости;

прочтите инструкцию по применению, прилагаемую к пиротехническому изделию, и действуйте соответственно;

выбирайте подходящее время и место для использования пиротехнического изделия и будьте внимательны к другим людям и животным;

если на улице сильный ветер, не используйте фейерверки;

не устраивайте фейерверки, находясь под воздействием алкоголя или психотропных веществ;

не используйте фейерверки в местах, где их использование может создать опасную ситуацию. Безопасное расстояние указано на упаковке продукта;

пиротехническое изделие не должно стрелять в сторону других людей или животных;

убедитесь, что нет никаких препятствий на траектории полета фейерверка;

устанавливайте фейерверк на твердую, плоскую и негорючую поверхность;

не наклоняйтесь над изделием во время и после зажигания фитиля;

после зажигания, быстро отдалитесь на безопасное расстояние;

если фейерверк не воспламеняется, подождите 10-15 минут, прежде чем подойти к нему;

если пиротехническое изделие не произвело требуемого пиротехнического эффекта, верните изделие продавцу;

после использования фейерверка, не забудьте убрать мусор после него.

Для организации фейерверков необходимо иметь разрешение:

на публичном мероприятии с пиротехническими изделиями категорий F3 и F4;