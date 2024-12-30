ВИДЕО | Повеселились так повеселились: недалеко от Риги на шоссе из BMW на ходу выпускали петарды
В субботу, 28 декабря, очевидец зафиксировал, как из автомобиля BMW на ходу запускают петарды. Инцидент произошел в Латвии на Баусском шоссе.
Машина была замечена на участке шоссе между Иецавой и Ригой. Автомобиль двигался в направлении столицы. „Пассажиры запускали петарды во все стороны, На видео видна вторая петарда. Первая после выстрела попала в мою машину“, - сообщает автор видео.
Департамент: что надо помнить, запуская фейерверки
Пиротехническое изделие может быть использовано только по назначению, с соблюдением требований безопасности и с учетом возрастного ограничения на его использование.
Использование пиротехнического изделия должно соответствовать требованиям общественного поведения и общественного порядка.
Пиротехнические изделия категорий F4 и T2 могут использоваться только специалистом.
Использование детонатора запрещено, за исключением случаев, когда пиротехник использует его в своем бизнесе или профессии.
Использование красных сигнальных ракет и других сигнальных ракет подобного цвета, используемых в составе средств обеспечения безопасности судна, на море и на берегу, без аварийной ситуации запрещено. Сигнальные ракеты нельзя использовать для фейерверков.
Правила использования пиротехнических изделий:
покупайте пиротехнические изделия только в официальной точке продаж, а не у человека на улице или в социальных сетях;
на упаковке безопасных и соответствующих требованиям пиротехнических изделий всегда должен быть нанесен знак соответствия CE и инструкции по применению на эстонском языке;
удостоверьтесь, что пиротехническое изделие не имеет внешних механических повреждений, и верните его продавцу, если таковые имеются;
храните пиротехническое изделие в сухом месте и не допускайте попадания на него влаги или сырости;
прочтите инструкцию по применению, прилагаемую к пиротехническому изделию, и действуйте соответственно;
выбирайте подходящее время и место для использования пиротехнического изделия и будьте внимательны к другим людям и животным;
если на улице сильный ветер, не используйте фейерверки;
не устраивайте фейерверки, находясь под воздействием алкоголя или психотропных веществ;
не используйте фейерверки в местах, где их использование может создать опасную ситуацию. Безопасное расстояние указано на упаковке продукта;
пиротехническое изделие не должно стрелять в сторону других людей или животных;
убедитесь, что нет никаких препятствий на траектории полета фейерверка;
устанавливайте фейерверк на твердую, плоскую и негорючую поверхность;
не наклоняйтесь над изделием во время и после зажигания фитиля;
после зажигания, быстро отдалитесь на безопасное расстояние;
если фейерверк не воспламеняется, подождите 10-15 минут, прежде чем подойти к нему;
если пиротехническое изделие не произвело требуемого пиротехнического эффекта, верните изделие продавцу;
после использования фейерверка, не забудьте убрать мусор после него.
Для организации фейерверков необходимо иметь разрешение:
на публичном мероприятии с пиротехническими изделиями категорий F3 и F4;
на территории плотной застройки с пиротехническими изделиями категории F4.
Заявление на организацию фейерверка подается в муниципалитет или городскую управу, или в соответствующий отдел муниципалитета или городской управы.
Для организации фейерверков должно быть составлено описание планируемого фейерверка.
Организатор фейерверка должен уведомить следующие инстанции не менее, чем за три дня:
Департамент полиции и погранохраны и Спасательный департамент в случае фейерверков с пиротехническими изделиями категории F4 на публичном мероприятии или на территории плотной застройки;
для организации фейерверков с пиротехническими изделиями категории Т2 – Спасательный департамент;
для организации фейерверков в непосредственной близости от аэродрома с использованием пиротехнического изделия с высотой полета более 45 метров – Департамент транспорта.