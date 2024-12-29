Лидер, которому не везло. В возрасте 100 лет умер бывший президент США Джимми Картер

После победы на выборах Картер провел амнистию уклонистов от войны во Вьетнаме, ввел в свою администрацию женщин и представителей нацменьшинств, ездил в глубинку больше, чем кто-либо из его предшественников, и регулярно отвечал на вопросы американцев в радиопрограмме „Спроси президента Картера“.

Во время Гражданской войны Джорджия входила в рабовладельческую Конфедерацию. Картер создал себе имидж представителя „Нового Юга“, решительно порвавшего с прошлым. Он пригласил в вице-президенты либерала-северянина Уолтера Мондейла и заручился поддержкой видных деятелей движения за права чернокожих американцев.

Дважды, в 1962-м и 1964 годах, Картер избирался в сенат Джорджии, в 1970 году стал губернатором этого южного штата.

Причем то, что политтехнологи Картера называли „фермой“, на самом деле было крупным индустриализированным предприятием по производству арахиса (в США очень популярно арахисовое масло).

Подпись к фото,Кандидат в президенты: „Я вам никогда не солгу!“

На самом деле он был совсем не так прост — имел два престижных диплома, Технологического института штата Джорджия и Военно-морской академии в Аннаполисе, в начале 1950-х годов служил на первых атомных подлодках, а сельским хозяйством занялся, потому что унаследовал семейный бизнес.

Картер сполна использовал образ идеалиста-провинциала, который не знает и знать не желает столичных нравов и реальной политики. Главный лозунг его кампании был: „Я никогда вам не солгу!“

Среднестатистический американский избиратель не любит всего, связанного c коллективным „Вашингтоном“. После Уотергейтского скандала эти чувства только усилились.

Мода прижилась — во всяком случае в англосаксонском мире: Тони (а не Энтони) Блэр, Билл (а не Уильям) Клинтон. Сегодня, напротив, нередко приходится объясняться политикам, требующим, чтобы к ним обращались „как положено“.

Джеймс Эрл Картер вошел в историю, помимо всего прочего, как первый высокопоставленный государственный деятель, попросивший называть его фамильярным сокращенным именем — Джимми. „Я простой фермер, мне так привычнее“, — объяснял он журналистам.

Такого унижения США не испытывали со времен Перл-Харбора. Но в 1941 году японцам был немедленно нанесен ответный удар, а администрация Картера демонстрировала растерянность и беспомощность.

14 человек — женщины, афроамериканцы и один серьезно больной сотрудник — были отпущены, а 52 заложника оставались в неволе 444 дня. Бородатые молодые люди с „калашниковыми“ позировали перед телекамерами и глумились над бессилием Америки.

4 ноября 1979 — через семь месяцев после провозглашения Ирана исламской республикой — в посольство США года в Тегеране ворвалась группа лиц, именовавших себя „студентами-последователями курса имама“. Они захватили в заложники 66 сотрудников посольства (в основном дипломатов) и выдвинули требование выдать новым властям страны бывшего шаха Резу Пехлеви, лечившегося от рака в нью-йоркской клинике.

Вторым непоправимым ударом по престижу президента накануне выборов стала эпопея с американскими заложниками в Иране после Исламской революции.

Во время президентской кампании 1980 года кандидат-республиканец Рональд Рейган назвал состояние американской экономики депрессией. Картер вступил с соперником в заочный спор о терминологии, доказывая, что в стране не депрессия, а всего лишь рецессия. Рейган ответил убийственной шуткой: „Рецессия — это когда работу теряет ваш сосед, депрессия — когда работу теряете вы, а оздоровление — когда работу теряет Джимми Картер!“

На вторую половину 1970-х годов пришелся исторический пик цен на нефть. В результате предвыборные обещания снизить безработицу до 4,5%, а инфляцию до 4% в год остались невыполненными. Более того, ситуация резко ухудшилась.

Однако в целом правление Картера вошло в историю как неудачное. Трудно назвать другого американского президента, которого бы так преследовал злой рок.

Крупным внешнеполитическим достижением стало заключение в конце 1970-х годов при его посредничестве Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, доныне во многом определяющего геополитическую архитектуру Ближнего Востока.

Операция по спасению заложников под кодовым названием „Орлиный коготь“ 24 апреля 1980 года провалилась, толком не начавшись. Один из вертолетов, с которых спецназовцы должны были десантироваться на здание посольства, на импровизированном аэродроме в иранской пустыне столкнулся с самолетом-заправщиком. Погибли восемь военнослужащих.

Освободить заложников удалось только 20 января 1981 года, после подписания Алжирских соглашений. По иронии судьбы произошло это в день инаугурации Рональда Рейгана.

Поцелуй Брежнева

Отношения с Москвой у Картера тоже не сложились, хотя в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока он заявлял о приверженности разрядке и контролю над вооружениями.

Картер провозгласил главной целью американской внешней политики защиту прав человека во всем мире — что советскому руководству, понятно, не понравилось.

Практически одновременно с приходом Картера в Белый дом резко пошатнулось здоровье Леонида Брежнева, и международные дела оказались в руках консервативной тройки Андропов-Устинов-Громыко.

СССР и Куба осуществили вооруженное вмешательство в Анголе, Мозамбике и Эфиопии, в июле 1979 года в Никарагуа захватили власть связанные с Москвой и Гаваной сандинисты.

К середине 1979 года — после семи лет переговоров — удалось согласовать Договор ОСВ-2. 18 июня Брежнев и Картер в первый и последний раз встретились в Вене, чтобы торжественно его подписать. Следующий подобный саммит прошел лишь в октябре 1986 года — в Рейкьявике, между Рейганом и Горбачевым.

По протоколу была очередь Брежнева посетить США, но советские дипломаты конфиденциально объяснили коллегам, что лететь через океан советскому лидеру нежелательно по медицинским показаниям.