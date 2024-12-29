ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1040-й день) | Польша готова помочь Украине с электроэнергией, если ее прекратит поставлять Словакия

Украина после угроз Фицо обратилась к европейским властям

Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает „РБК-Украина“. Жалоба связана с ультиматумом со стороны премьер-министра Словакии, пригрозившего приостановить поставки электроэнергии Украине, если та не откажется от планов прекратить транзит российского газа в Европу.

„Мы бы очень хотели, чтобы в ЕС все придерживались тех норм и регуляций, которой сегодня существуют“, — подчеркнул Галущенко. Он сообщил, что обратился к еврокомиссару по энергетике, к ENTSO-Е (европейской сети системных операторов передачи электроэнергии) и к Энергетическому сообществу ЕС, „чтобы эти вопросы были рассмотрены соответствующим образом с точки зрения соблюдения норм законодательства“.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении сообщил, что провел встречу с министром энергетики и премьер-министром и говорил с ними об импорте электричества из ЕС в Украину через Словакию — это 19% общего объема импорта. Зеленский снова раскритиковал Фицо и напомнил об общих европейских правилах. „ Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой“, — заявил Зеленский.

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Одной из целей был объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. В результате падения обломков беспилотника начался пожар в административном здании на территории предприятия, ранения получил один человек.

Кроме того, в городе Очаков из-за падения обломков „шахеда“ загорелись хозяйственные постройки и дом для отдыхающих в рекреационной зоне. Пострадавших нет.

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