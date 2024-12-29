ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1040-й день) | Польша готова помочь Украине с электроэнергией, если ее прекратит поставлять Словакия
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Украина после угроз Фицо обратилась к европейским властям
Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает „РБК-Украина“. Жалоба связана с ультиматумом со стороны премьер-министра Словакии, пригрозившего приостановить поставки электроэнергии Украине, если та не откажется от планов прекратить транзит российского газа в Европу.
„Мы бы очень хотели, чтобы в ЕС все придерживались тех норм и регуляций, которой сегодня существуют“, — подчеркнул Галущенко. Он сообщил, что обратился к еврокомиссару по энергетике, к ENTSO-Е (европейской сети системных операторов передачи электроэнергии) и к Энергетическому сообществу ЕС, „чтобы эти вопросы были рассмотрены соответствующим образом с точки зрения соблюдения норм законодательства“.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении сообщил, что провел встречу с министром энергетики и премьер-министром и говорил с ними об импорте электричества из ЕС в Украину через Словакию — это 19% общего объема импорта. Зеленский снова раскритиковал Фицо и напомнил об общих европейских правилах. „ Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой“, — заявил Зеленский.
За минувшую ночь над Николаевской областью сбиты 9 „шахедов“
Одной из целей был объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. В результате падения обломков беспилотника начался пожар в административном здании на территории предприятия, ранения получил один человек.
Кроме того, в городе Очаков из-за падения обломков „шахеда“ загорелись хозяйственные постройки и дом для отдыхающих в рекреационной зоне. Пострадавших нет.
Алиев: разбившийся самолет AZAL был поврежден „в результате огня, открытого с земли“
„Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты“, — цитирует слова президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью AzTV агентство АЗЕРТАДЖ.
По словам Алиева, самолет получил повреждения над территорией России в результате внешнего воздействия и практически потерял управление.
„Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета“, — сказал Алиев.
Баку требует от Москвы „признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций“, заявил Алиев. При этом президент Азербайджана подчеркнул, что самолет был сбит не специально. Алиев также раскритиковал первоначальные действия российских властей после инцидента.
Ростовский губернатор сообщил о повреждении локомотивного депо из-за атаки дронов
„В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо: выбиты стекла“, — написал глава области Юрий Слюсарь в телеграме. По его информации, пострадавших и пожара на месте падения дрона нет. Ранее Минобороны России заявило о двух сбитых беспилотниках над Ростовской и Брянской областями.
Российская армия продолжает наступление на Покровск
Российская армия продолжает продвигаться к югу от города Покровск и уже приближается к административным границам Донецкой области. Несмотря на это, военные эксперты говорят о том, что наступательный потенциал РФ постепенно угасает на отдельных направлениях, и российской армии уже не хватает сил для одновременного ведения мощных наступательных операций по охвату крупных городов, а тем более — для изнурительных боев в городской застройке. Однако ситуация остается чрезвычайно сложной, особенно в свете заявлений о подготовке Россией новых наступательных операций на Херсон и Запорожье.
Зеленский решил назначить уполномоченного по правам военных
Президент Владимир Зеленский заявил, что в понедельник опубликует указ о назначении уполномоченного по правам военнослужащих. Этого института в Украине ранее не существовало. По словам Зеленского, о назначении военного омбудсмена его попросили украинские военнослужащие.
„Нужен такой человек, который будет способен защищать права наших воинов, и такая системная возможность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, во всеми другими, кому необходимо, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов“, — сказал Зеленский в вечернем обращении.
Кировский районный суд Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней ученице восьмого класса местного образовательного центра Еве Багровой
По данным пресс-службы городских судов, она подозревается в публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма. Школьница просила назначить ей домашний арест. „Ева Багрова — это девушка, которая повесила фото террористов на школьный стенд“, — заявили в суде.
Bloomberg: Польша готова увеличить поставки электроэнергии Украине, если их прекратит Словакия
Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники в правительстве Польши, что Варшава готова увеличить поставки электроэнергии Украине, если их прекратит Словакия, угрожающая пойти на такой шаг из-за намерения Киева остановить транзит российского газа.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава может приостановить снабжение Украины электричеством, если украинские власти не откажутся от намерения положить конец поставкам в Словакию газа из России. В ответ президент Владимир Зеленский раскритиковал Фицо, обвинив его в открытии против Украины „второго энергетического фронта“, и призвал соблюдать общеевропейские правила.
Из-за российских массированных ударов по украинской энергетике Киев рассчитывает на импорт электроэнергии из-за рубежа.