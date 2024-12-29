На войне в Украине погиб бывший игрок сборной России по футболу

Алексей Бугаев — участник чемпионата Европы 2004 года, он воспитанник московского „Торпедо“, играл за „Локомотив“, „Томь“ и „Краснодар“, в 2005 году он выиграл с Локомотивом Суперкубок России.

Бугаев закончил карьеру в 29 лет. В ноябре 2023 года он был арестован по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 граммами мефедрона. Защита настаивала, что полиция сфальсифицировала доказательства. Но на суде бывший футболист заявил, что признаёт вину и раскаивается. Его адвокат тогда заявил, что Бугаев „спешит на СВО“.