На войне в Украине погиб бывший игрок сборной России по футболу
Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб на войне в Украине, передает Радио Свобода.
Бывший защитник российской футбольной сборной подписал контракт с министерством обороны после вынесенного ему судом приговора за покушение на торговлю наркотиками.
Ему назначили 9,5 года колонии. Между приговором в сентябре и гибелью 43-летнего футболиста прошло три месяца. Гибель сына 29 декабря подтвердил изданию Sport24 отец футболиста Иван Бугаев.
Алексей Бугаев — участник чемпионата Европы 2004 года, он воспитанник московского „Торпедо“, играл за „Локомотив“, „Томь“ и „Краснодар“, в 2005 году он выиграл с Локомотивом Суперкубок России.
Бугаев закончил карьеру в 29 лет. В ноябре 2023 года он был арестован по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 граммами мефедрона. Защита настаивала, что полиция сфальсифицировала доказательства. Но на суде бывший футболист заявил, что признаёт вину и раскаивается. Его адвокат тогда заявил, что Бугаев „спешит на СВО“.