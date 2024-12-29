С полуночи 1 января размер штрафа за превышение скорости увеличится в два раза

„Количество нарушений скоростного режима растет с каждым годом. В этом году стационарные и мобильные камеры зафиксировали 310 000 нарушений и даже больше. Превышения скорости растут преимущественно на основных шоссе – Таллинн-Тарту и Пярну-Икла, где интенсивность движения очень высока“, – сказал глава службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

„Наша главная задача – это сокращение числа пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях и спасение человеческих жизней. Но правда в том, что штрафы от камер также обеспечивают значительные поступления. В этом году сумма штрафов, зафиксированных камерами, составляет около 10,5 миллионов евро. Это примерно на миллион больше, чем в прошлом году“, – пояснил Кирсс.

Стоит также отметить, что в новом году вырастет и штраф за превышение скорости.

„С полуночи 1 января штраф за превышение скорости составит не четыре евро за штрафную единицу, а восемь евро. Стоимость одного километра, зафиксированного мобильной камерой, теперь составит не пять евро, а семь“, – сказал Антсаар.

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