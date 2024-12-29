Уважаемая аудитория Delphi, это снова ваш издатель Ханс, и я более чем счастлив представить вам господина Дмитрия Кулебу, второго по популярности в мире украинского государственного деятеля, уступающего только президенту Зеленскому. Не думаю, что есть что-то слишком хорошее в том, что вам пришлось уйти с поста министра иностранных дел, но в этом есть и светлая сторона. Сейчас вы не связаны никаким дипломатическим протоколом, поэтому, как я вижу из ваших последних интервью, вы позволяете себе быть довольно искренним. За что я заранее благодарен. Мой первый вопрос: давайте поговорим о дипломатической кухне на верхнем этаже мировой политики, насколько это возможно. Я заметил, как и все мы, странное заявление Джо Байдена как раз перед войной, что если Путин просто совершит вторжение, небольшое массовое вторжение на какую-то территорию восточной Украины, то США не обратят на это внимания. Затем, сразу после начала войны, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал, что НАТО точно не будет вмешиваться. Ему вторили несколько западных лидеров. А затем, примерно через месяц, верховный представитель по иностранным делам Жозеф Боррель сказал, что есть соглашение, что ваш сосед, Польша, предоставит вам кучу самолетов МиГ. А Боррель позже просто извинился очень маразматическим образом, я бы сказал, сказав, что он что-то путает. Так что же происходит? Зачем кому-то раскрывать такую ​​позицию, что он точно не будет вмешиваться? Я не собираюсь ставить свои ботинки на землю, как некоторые люди говорили Макрону в последнее время. Что там происходит? И кто исправляет эти ошибки после того, как были сделаны эти заявления? Будьте добры.

Это было отсутствие стратегии. У Запада никогда не было стратегии, а у России она всегда была. Стратегия России всегда заключалась в восстановлении своего влияния на так называемом постсоветском пространстве. Когда Путин пришел к власти, он поднялся на один уровень выше и продемонстрировал, что готов восстановить это влияние путем принуждения, а затем и силой. И поэтому цель Путина и России как страны, даже до Путина, всегда была ясна. Но Запад разрывался между уважением независимости и сохранением бывших советских республик, при этом всегда глядя на них через призму России. Это не относится к странам Балтии из-за прошлого, того, что произошло между ними в начале Второй мировой войны. Итак, республики Балтии были интегрированы в Запад и приняты как часть Запада. Но что касается остальной части бывшего Советского Союза, Запад всегда смотрел на них, включая нас в Украине, через российские очки. И это был вопрос, который загнал в ловушку, это был подход, который загнал в ловушку всех. Вот почему был аннексирован Крым. Вот почему Россия не была вынуждена уйти из Донбасса в 2014 году. И вот почему Путин вторгся в Украину в 2022 году, потому что он чувствовал эту слабость, нерешительность. Он совершил ошибку в своей оценке.

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