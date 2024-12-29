29.12.2024, 19:41
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI | Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: после войны одна из украинских бригад будет защищать страны Балтии
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в этом году был вынужден покинуть правительство, в интервью журналисту и издателю Хансу Х. Луйку объясняет, почему мегарешение, подготовленное до мельчайших деталей Западом, провалилось, хотя оно могло бы помочь спасти жизни и инфраструктуру украинцев.
Уважаемая аудитория Delphi, это снова ваш издатель Ханс, и я более чем счастлив представить вам господина Дмитрия Кулебу, второго по популярности в мире украинского государственного деятеля, уступающего только президенту Зеленскому. Не думаю, что есть что-то слишком хорошее в том, что вам пришлось уйти с поста министра иностранных дел, но в этом есть и светлая сторона. Сейчас вы не связаны никаким дипломатическим протоколом, поэтому, как я вижу из ваших последних интервью, вы позволяете себе быть довольно искренним. За что я заранее благодарен. Мой первый вопрос: давайте поговорим о дипломатической кухне на верхнем этаже мировой политики, насколько это возможно. Я заметил, как и все мы, странное заявление Джо Байдена как раз перед войной, что если Путин просто совершит вторжение, небольшое массовое вторжение на какую-то территорию восточной Украины, то США не обратят на это внимания. Затем, сразу после начала войны, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал, что НАТО точно не будет вмешиваться. Ему вторили несколько западных лидеров. А затем, примерно через месяц, верховный представитель по иностранным делам Жозеф Боррель сказал, что есть соглашение, что ваш сосед, Польша, предоставит вам кучу самолетов МиГ. А Боррель позже просто извинился очень маразматическим образом, я бы сказал, сказав, что он что-то путает. Так что же происходит? Зачем кому-то раскрывать такую позицию, что он точно не будет вмешиваться? Я не собираюсь ставить свои ботинки на землю, как некоторые люди говорили Макрону в последнее время. Что там происходит? И кто исправляет эти ошибки после того, как были сделаны эти заявления? Будьте добры.
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