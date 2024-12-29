Рядом с кабелем Estlink 2 кружит еще один танкер российского теневого флота

Финское издание пишет, что танкер Line кружит вблизи кабеля Estlink 2 с середины декабря. Согласно данным Vesselfinder, танкер покинул район во время рождественских праздников и отправился в российский порт Усть-Луга, но в субботу вернулся в район кабеля. В воскресенье судно снова передвигалось вблизи Estlink 2.

В береговой охране Финляндии сообщили, что, по словам экипажа судна, танкер дрейфует из-за ветра и ожидает разрешения на заправку в российских портах. Финская береговая охрана предполагает, что якорное крепление танкера недостаточно надежно, чтобы удержать судно на месте при сильном ветре, из-за чего оно перемещается.

Береговая охрана подтвердила, что танкер Line не имеет никакого отношения к повреждению кабеля Estlink 2, в котором подозревается другое судно – Eagle S.

Возле Line также находится судно финской погранохраны Turva, однако, по словам береговой охраны, его местоположение не связано с Line или другими судами из теневого флота. Turva занимается расследованием ущерба, нанесенного судном Eagle S.

Заместитель командующего береговой охраны Финского залива Микко Хирви сообщил, что судно Line не представляет угрозы для окружающей среды.

Нефтяной танкер Line, длиной 250 метров, ходит под флагом Гвинеи-Бисау и в последние месяцы курсировал между Турцией и Россией.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

Финская береговая охрана арестовала судно EAGLE S, зарегистрированное на Островах Кука, по подозрению в повреждении силового кабеля и четырех интернет-кабелей в Балтийском море. На борт судная поднялась абордажная команда, судно было досмотрено и направлено в финские воды в ожидании дальнейшего расследования. Находящийся на борту груз сырой российской нефти также был изъят финской таможенной службой.

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