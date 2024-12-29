„Наш общий объем на протяжении многих лет составлял два миллиона тонн. В этом году он будет немного меньше, но в целом наша деятельность остается стабильной“, – отметил член правления Пярнуского порта Мати Эйнманн.

В ближайшее время крупных инвестиций в порт не планируется, однако через несколько лет планируется модернизация судоремонтного завода для работы с большими судами.

Если же в Рижском заливе будет построен морской ветропарк, то, по оценке Эйнманна, Пярнуский порт мог бы обслуживать ветряки.

„Идеально было бы, если бы обслуживающий порт был в Пярну. Если это произойдет, нам придется задуматься об инвестициях“, – сказал он.

Развитие круизного туризма в Пярну застопорилось, и построенный круизный причал с момента пандемии использовался лишь несколько раз. Представители порта отмечают, что для активного развития круизного направления необходима поддержка на уровне местных властей или государства. Тем не менее, пярнуские власти заинтересованы в развитии круизного туризма, но гарантировать прибытие судов в следующем году пока невозможно.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить