Развитие круизного туризма в Пярну застопорилось
В этом году грузооборот Пярнуского порта немного снизился, но остается стабильным, несмотря на сложные экономические условия. Основу экспорта порта составляют изделия из дерева и торфа, а объем грузоперевозок практически не изменился, сообщает RusERR.
„Наш общий объем на протяжении многих лет составлял два миллиона тонн. В этом году он будет немного меньше, но в целом наша деятельность остается стабильной“, – отметил член правления Пярнуского порта Мати Эйнманн.
В ближайшее время крупных инвестиций в порт не планируется, однако через несколько лет планируется модернизация судоремонтного завода для работы с большими судами.
Если же в Рижском заливе будет построен морской ветропарк, то, по оценке Эйнманна, Пярнуский порт мог бы обслуживать ветряки.
„Идеально было бы, если бы обслуживающий порт был в Пярну. Если это произойдет, нам придется задуматься об инвестициях“, – сказал он.
Развитие круизного туризма в Пярну застопорилось, и построенный круизный причал с момента пандемии использовался лишь несколько раз. Представители порта отмечают, что для активного развития круизного направления необходима поддержка на уровне местных властей или государства. Тем не менее, пярнуские власти заинтересованы в развитии круизного туризма, но гарантировать прибытие судов в следующем году пока невозможно.