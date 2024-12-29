ФОТО | Легендарного шахматиста исключили из чемпионата мира из-за нарушения дресс-кода

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в Нью-Йорке стал ареной крупнейшего скандала. Экс-чемпион мира Магнус Карлсен пришел на партию в джинсах, что нарушает правила турнира. Несмотря на наложенный штраф в 200 долларов, норвежец отказался переодеваться. Главный судья потребовал, чтобы Карлсен сменил одежду до 9-го тура, но он упорно отказался. В результате Карлсен был исключен из жеребьёвки и заявил о своём решении покинуть турнир, добавив, что не сыграет на чемпионате мира по блицу.

Карлсен мог вернуться в турнир в 10-м туре, если бы исправил нарушение дресс-кода, однако он снялся с соревнований.

После восьми партий на турнире Магнус Карлсен набрал пять очков и занимал 41-е место. Несмотря на это, он является действующим чемпионом мира по рапиду и блицу.

Позже журналисты сообщили, что Карлсен также отказывается от участия в чемпионате мира по блицу и покидает Нью-Йорк. „Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям — возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело“, — сказал Магнус в интервью норвежским СМИ.

„Правила ФИДЕ для чемпионатов мира по рапиду и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников“, — сказано в пресс-релизе.

Карлсен поделился своими переживаниями по поводу турнира в интервью известному стримеру Леви Розману, подробно рассказывая о своем нестабильном выступлении. Он признался, что это был не лучший турнир для него: „Очевидно, что это был не лучший турнир для меня. В пятницу, 27 декабря, был тяжелый день, я проиграл одну партию, мог проиграть еще пару, играл не очень хорошо, ситуация не была под контролем“. Однако, несмотря на неудачи в игре, он отметил, что хорошо выспался и пообедал: „Я хорошо выспался, хорошо пообедал“.