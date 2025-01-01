Эта команда точно будет бороться за Лигу Европы: футбольный блогер делится впечатлениями от итальянского чемпионата
Футбольный блогер Дмитрий Литвинов поделился своими симпатиями в нынешнем сезоне итальянской серии „А“ и историями об игроках одного из открытий сезона — римского „Лацио“.
Очень нравится нынешний „Лацио“. Серию А системно смотреть не выходит, да и в целом там исторически нет команд, за которые бы болел, пусть даже семейные предания гласят будто хочу играть за „Милан“ во времена, когда Карло Анчелотти был там ещё тренером. Ситуативно мог симпатизировать какой-то команде в тот или иной сезон, если нравилось, как играют: это мог быть кто-то из фаворитов, как, скажем, „Рома“ в свой последний чемпионский сезон или, если говорить о нечемпионах, „Удинезе“ времён предыдущего пришествия Санчеса, но постоянно — ни-ни.
Вот в этом сезоне такой симпатией стали „лациали“, наверное, матчей 7-8 уже видел и каждый раз выглядели симпатично. Очень задорная игра в атаке, когда классический штамп про пружину (контр)атак, которая распрямляется, выглядит действительно точно метафорой происходящего. Вертикальный футбол, где не стесняются максимально быстро пытаться убежать вперёд, в том числе угрожая с помощью навесов и прострелов, а в атаке нередко играет сразу пара центрфорвардов Диа и Кастельяноса. Никакой гвардиольщины, да и от классического футбола Сарри, работавшего тут совсем недавно, это сильно отличается (нужно отметить, правда, что Маурицио так и не смог вписаться полностью, возможно, потому и слом того, что он строил, вышел не столь болезненным).
Там не всё в порядке с расчётливостью и, кажется, „физикой“ — вчера „Аталанта“ их задавила в концовке, до того в последнюю 10-минутку пропускали решающие голы в поражениях с „Юве“ и „Фиорентиной“, но за ними интересно смотреть.
Да и чисто с точки зрения оценки прогресса и знакомства с личными историями интересно.
Тиджани Нослин, чья мама в его детстве разослала письма во все голландские клубы с просьбой о просмотре для мальчика, всего несколько лет назад играл в любителях и параллельно подрабатывал развозкой продуктов. Николо Ровелла с детства фанател от Модрича, потому даже причёску сейчас делает под него — и после нескольких потраченных впустую лет, когда гнил в „Ювентусе“, напоминает хорвата не только внешне. Нуну Тавареш, который провалился в „Арсенале“ и в прошлом году вполне мог оказаться в, прости Господи, московском „Спартаке“, сейчас с позиции левого защитника раздаёт 8 ассистов в Серии А за неполный первый круг. Тренирует всю эту банду Марко Барони, как игрок выигрывавший Серию А с Марадоной (и не забивавший решающий пенальти всё тому же „Спартаку“), работавший в итальянской трясине много лет, и получивший шанс своей жизни в 61 год.
Эта команда точно не будет бороться за титул — матч с тем же „Интером“ показал всю разницу в классе с теми, кто реально может ставить такие задачи. Да и в месте в зоне ЛЧ есть большие сомнения, по потерянным „Фиорентина“ выше, да и „Ювентус“ точно добавит ещё, а ведь ещё есть более сильный по именам „Милан“ и постепенно возвращающая стабильность „Болонья“ (Льюис Фергюсон, кажется, мог бы в одиночку решить задачу по долгожданному выходу Шотландии в плей-офф, если б не сломался перед Евро). В общем, Лига Европы выглядит реальной целью.
Правда, последнюю фразу можно трактовать и как задачу на текущий сезон — после 6 туров римляне делят первое место в таблице турнира с „Атлетиком“. И с учётом мучений „МЮ“ и „Тоттенхэма“, которые казались главными фаворитами турнира, кажется, что, возможно, попасть в ЛЧ следующего сезона можно и через Лигу Европы — хватило бы сил, уже применительно не к отдельно взятым матчам, а на весь сезон.