Эта команда точно будет бороться за Лигу Европы: футбольный блогер делится впечатлениями от итальянского чемпионата

Очень нравится нынешний „Лацио“. Серию А системно смотреть не выходит, да и в целом там исторически нет команд, за которые бы болел, пусть даже семейные предания гласят будто хочу играть за „Милан“ во времена, когда Карло Анчелотти был там ещё тренером. Ситуативно мог симпатизировать какой-то команде в тот или иной сезон, если нравилось, как играют: это мог быть кто-то из фаворитов, как, скажем, „Рома“ в свой последний чемпионский сезон или, если говорить о нечемпионах, „Удинезе“ времён предыдущего пришествия Санчеса, но постоянно — ни-ни.

Вот в этом сезоне такой симпатией стали „лациали“, наверное, матчей 7-8 уже видел и каждый раз выглядели симпатично. Очень задорная игра в атаке, когда классический штамп про пружину (контр)атак, которая распрямляется, выглядит действительно точно метафорой происходящего. Вертикальный футбол, где не стесняются максимально быстро пытаться убежать вперёд, в том числе угрожая с помощью навесов и прострелов, а в атаке нередко играет сразу пара центрфорвардов Диа и Кастельяноса. Никакой гвардиольщины, да и от классического футбола Сарри, работавшего тут совсем недавно, это сильно отличается (нужно отметить, правда, что Маурицио так и не смог вписаться полностью, возможно, потому и слом того, что он строил, вышел не столь болезненным).

Там не всё в порядке с расчётливостью и, кажется, „физикой“ — вчера „Аталанта“ их задавила в концовке, до того в последнюю 10-минутку пропускали решающие голы в поражениях с „Юве“ и „Фиорентиной“, но за ними интересно смотреть.

Да и чисто с точки зрения оценки прогресса и знакомства с личными историями интересно.