ВИДЕО | Гол украинского футболиста из „Нымме Калью“ признан лучшим в Эстонии. „Я не собираюсь на этом останавливаться“

Самым красивым голом сезона 2024 года эстонской высшей лиги по футболу, по результатам зрительского голосования, стал гол защитника столичного клуба „Нымме Калью“ Данила Мащенко в ворота „Курессааре“.

Этот эффектный момент произошел 18 августа в матче против команды с острова Сааремаа. На 12-й минуте встречи Мащенко воспользовался отскоком мяча и мощным ударом с 16 метров отправил его под перекладину, забив свой третий гол в сезоне.

„Для меня это один из лучших голов в карьере, и я очень благодарен всем, кто за меня голосовал, — поделился защитник столичного клуба с RusDelfi. — Эмоции после забитого мяча просто зашкаливали: вся команда побежала ко мне, ведь никто такого не ожидал. На тренировках я часто бью выше ворот, а тут попал прямо в девятку. Это приятное чувство — получать такие награды, но я не собираюсь останавливаться. Хочу и дальше забивать красивые голы и радовать наших болельщиков“.

22-летний защитник в этом году провел 33 матча в рамках чемпионата Эстонии, отметившись тремя голами. Этот великолепный мяч стал украшением сезона и вызвал восхищение у болельщиков, как отмечает веб-сайт Эстонского футбольного союза.

Данила Мащенко — воспитанник футбольных школ города Бучи, а также киевских „Смена-Оболонь“ и „Динамо“. За „Смену-Оболонь“ в течение четырех сезонов сыграл 87 матчей и забил 5 голов в различных лигах ДЮФЛУ. В составе юношеской команды „Динамо“ (U-19) провел 25 матчей, отметившись одним голом, и стал чемпионом Украины (2019/20) и вице-чемпионом (2020/21) в категории до 19 лет. В мае 2021 года сыграл один матч за команду U-21.

Летом 2021 года Мащенко подписал контракт с клубом первой лиги Украины „Прикарпатье“ (Ивано-Франковск), дебютировав в матче Кубка Украины против „Черноморца“ (1:4). В первой лиге сыграл два матча, выходя на замену в концовке игр.