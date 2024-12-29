ВИДЕО | Гол украинского футболиста из „Нымме Калью“ признан лучшим в Эстонии. „Я не собираюсь на этом останавливаться“
По итогам зрительского голосования автором самого красивого гола минувшего сезона эстонской высшей лиги (Премиум лига) стал защитник столичного клуба „Нымме Калью“ Данила Мащенко.
Самым красивым голом сезона 2024 года эстонской высшей лиги по футболу, по результатам зрительского голосования, стал гол защитника столичного клуба „Нымме Калью“ Данила Мащенко в ворота „Курессааре“.
Этот эффектный момент произошел 18 августа в матче против команды с острова Сааремаа. На 12-й минуте встречи Мащенко воспользовался отскоком мяча и мощным ударом с 16 метров отправил его под перекладину, забив свой третий гол в сезоне.
„Для меня это один из лучших голов в карьере, и я очень благодарен всем, кто за меня голосовал, — поделился защитник столичного клуба с RusDelfi. — Эмоции после забитого мяча просто зашкаливали: вся команда побежала ко мне, ведь никто такого не ожидал. На тренировках я часто бью выше ворот, а тут попал прямо в девятку. Это приятное чувство — получать такие награды, но я не собираюсь останавливаться. Хочу и дальше забивать красивые голы и радовать наших болельщиков“.
22-летний защитник в этом году провел 33 матча в рамках чемпионата Эстонии, отметившись тремя голами. Этот великолепный мяч стал украшением сезона и вызвал восхищение у болельщиков, как отмечает веб-сайт Эстонского футбольного союза.
Данила Мащенко — воспитанник футбольных школ города Бучи, а также киевских „Смена-Оболонь“ и „Динамо“. За „Смену-Оболонь“ в течение четырех сезонов сыграл 87 матчей и забил 5 голов в различных лигах ДЮФЛУ. В составе юношеской команды „Динамо“ (U-19) провел 25 матчей, отметившись одним голом, и стал чемпионом Украины (2019/20) и вице-чемпионом (2020/21) в категории до 19 лет. В мае 2021 года сыграл один матч за команду U-21.
Летом 2021 года Мащенко подписал контракт с клубом первой лиги Украины „Прикарпатье“ (Ивано-Франковск), дебютировав в матче Кубка Украины против „Черноморца“ (1:4). В первой лиге сыграл два матча, выходя на замену в концовке игр.
В 2023 году присоединился к дебютанту высшей лиги Эстонии — клубу „Харью“ (Лаагри). В чемпионате Эстонии дебютировал 19 марта 2023 года в игре против „Нымме Калью“. За сезон провел 28 матчей, однако команда заняла последнее место в таблице.
В 2024 году Данила Мащенко перешел в эстонский клуб „Нымме Калью“.
Победители в номинации „Гол года“ чемпионата Эстонии по футболу в предыдущие годы:
2023 — Марк Максимкин (нарвский „Транс“)
2022 — Эрнест Аджири (таллиннская „Левадия“)
2021 — Отто-Роберт Липп („Курессааре“)
2020 — Сандер Лахт („Курессааре“)
2019 — Хенри Ярвелайд (таллиннская „Флора“)
2018 — Тынис Вихмоя (пярнуский „Вапрус“)
2017 — Виктор Плотников (нарвский „Транс“)
2016 — Дмитрий Круглов (таллиннский „Инфонет“)
2015 — Райдо Роман (вильяндский „Тулевик“)
2014 — Рауно Тутк (тартуская „Таммека“)
2013 — Кристьян Тийрик (тартуская „Таммека“)