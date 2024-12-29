Три инцидента за сутки: пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Норвегии
Самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку на юге Норвегии, в аэропорту Торп Саннефьорд, в пятницу вечером из-за технической неисправности вскоре после взлета. По данным норвежской полиции, самолет приземлился в 19:14 по местному времени. Все 182 человека на борту, включая экипаж, не пострадали, передает NL Times.
Рейс вылетел из Осло в 6:55 вечера, но пассажиры и экипаж сообщили, что слышали громкий шум вскоре после взлета. „Был сильный шум“, — говорится в заявлении KLM, что побудило пилотов изменить курс на Торп в целях безопасности.
Местные СМИ сообщили, что пилоты заметили дым, исходящий из левого двигателя, и после приземления самолет перестал управляться. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился в траве.
Одна из пассажирок, нидерландская велосипедистка Эмбер Краак, сказала: „По информации из кабины пилотов, это был разрыв шины, а также повреждение гидравлической системы“. Она добавила, что из-за тумана в Осло пилоты решили сменить аэропорт.
Мартин Франк, другой пассажир, сидевший в передней части самолета, рассказал, что услышал громкий звук во время взлета. „Это было похоже на удар“, — сказал он, добавив, что сообщения капитана были четкими, что помогло сохранить спокойствие в салоне.
После того, как самолет благополучно приземлился, пассажиры аплодировали.
По прибытии возникла путаница и задержки. „Был логистический беспорядок, — сказал Франк. — Всем нужно было добраться до терминала, багаж нужно было выгрузить, а отели — организовать. Сегодня вечером мы возвращаемся в Осло и, надеюсь, завтра домой“.
Траекторию полета самолета можно увидеть на сайте отслеживания Flightradar24. Норвежская полиция сообщила, что инцидент привел к закрытию аэропорта Торп Саннефьорд на оставшуюся часть вечера, пока самолет, частично застрявший на взлетно-посадочной полосе, убирали. Норвежский совет по расследованию авиационных происшествий начал расследование причины неисправности.
Контекст
Предновогодние дни выдались богаты на авиапроисшествия разной степени тяжести. В субботу в Канаде загорелся самолет Air Canada во время приземления. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. Самолет, выполнявший рейс AC2259 авиакомпании Air Canada PAL Airlines, летел из Сент-Джонса в Галифакс.
Кроме того, 29 декабря в Южной Корее разбился самолет. Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. По данным агентства Yonhap, из 181 человека (175 пассажиров и 6 членов экипажа) на борту выжили только два.
Ранее, 25 декабря самолет Embraer E190, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, после двух незавершенных заходов на посадку в Грозном стал с трудом поддаваться управлению, долетел до казахстанского города Актау на побережье Каспийского моря, где врезался в землю, развалился на части и загорелся.
На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли. Среди погибших — оба пилота самолета.
По одной из версий, причиной аварии стала российская ПВО.