Три инцидента за сутки: пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Норвегии

Рейс вылетел из Осло в 6:55 вечера, но пассажиры и экипаж сообщили, что слышали громкий шум вскоре после взлета. „Был сильный шум“, — говорится в заявлении KLM, что побудило пилотов изменить курс на Торп в целях безопасности.

Местные СМИ сообщили, что пилоты заметили дым, исходящий из левого двигателя, и после приземления самолет перестал управляться. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился в траве.

Одна из пассажирок, нидерландская велосипедистка Эмбер Краак, сказала: „По информации из кабины пилотов, это был разрыв шины, а также повреждение гидравлической системы“. Она добавила, что из-за тумана в Осло пилоты решили сменить аэропорт.

Мартин Франк, другой пассажир, сидевший в передней части самолета, рассказал, что услышал громкий звук во время взлета. „Это было похоже на удар“, — сказал он, добавив, что сообщения капитана были четкими, что помогло сохранить спокойствие в салоне.

После того, как самолет благополучно приземлился, пассажиры аплодировали.

По прибытии возникла путаница и задержки. „Был логистический беспорядок, — сказал Франк. — Всем нужно было добраться до терминала, багаж нужно было выгрузить, а отели — организовать. Сегодня вечером мы возвращаемся в Осло и, надеюсь, завтра домой“.

Траекторию полета самолета можно увидеть на сайте отслеживания Flightradar24. Норвежская полиция сообщила, что инцидент привел к закрытию аэропорта Торп Саннефьорд на оставшуюся часть вечера, пока самолет, частично застрявший на взлетно-посадочной полосе, убирали. Норвежский совет по расследованию авиационных происшествий начал расследование причины неисправности.

Контекст

Предновогодние дни выдались богаты на авиапроисшествия разной степени тяжести. В субботу в Канаде загорелся самолет Air Canada во время приземления. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. Самолет, выполнявший рейс AC2259 авиакомпании Air Canada PAL Airlines, летел из Сент-Джонса в Галифакс.