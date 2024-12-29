Новости Ида-Вирумаа
29.12.2024, 16:00

Очередная новая коалиция в Нарве видит приоритетом городской бюджет, но и о выборах думает

 
Одним из заместителей председателя горсобрания стала Яна Кондрашова
Яну Кондрашову, депутата Нарвского горсобрания, назначили заместителем председателя
Яну Кондрашову, депутата Нарвского горсобрания, назначили заместителем председателя
ФОТО: Delfi Meedia

Одним из новых заместителей председателя Нарвского горсобрания стала Яна Кондрашова. Ее выбрали 28 декабря после того, как на внеочередной сессии депутатов прошел вотум недоверия Наталии Умаровой, а другой заместитель председателя горсобрания Марина Шурупова из фракции Respekt решила сама подать в отставку с 29 декабря. Напомним, что на субботнем заседании горсобрания был выбран и новый мэр - в отставку был отправлен Яан Тоотс, а градоначальником вновь стала Катри Райк.

Сначала на вакантные места были выдвинуты кандидатуры Яны Кондрашовой от фракции Respekt и Надежды Черкашиной от фракции Центристской партии, а затем - Владимира Жаворонкова и Екатерины Платоновой.

За Кондрашову проголосовали 16 депутатов, а за Черкашину - 13. За Жаворонкова проголосовали 17 депутатов, а за Платонову - 12. Таким образом, выбрали Кондрашову и Жаворонкова. Татьяна Стольфат, председатель горсобрания, осталась на своем месте, вотум недоверия ей провалился. Никто из депутатов не проголосовал за, а 14 были против. При этом фракция Центристской партии, которая и выдвигала вотум недоверия Стольфат, решила не участвовать в голосовании.

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