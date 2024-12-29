29.12.2024, 16:00
Очередная новая коалиция в Нарве видит приоритетом городской бюджет, но и о выборах думает
Одним из заместителей председателя горсобрания стала Яна Кондрашова
ФОТО: Delfi Meedia
Одним из новых заместителей председателя Нарвского горсобрания стала Яна Кондрашова. Ее выбрали 28 декабря после того, как на внеочередной сессии депутатов прошел вотум недоверия Наталии Умаровой, а другой заместитель председателя горсобрания Марина Шурупова из фракции Respekt решила сама подать в отставку с 29 декабря. Напомним, что на субботнем заседании горсобрания был выбран и новый мэр - в отставку был отправлен Яан Тоотс, а градоначальником вновь стала Катри Райк.
Сначала на вакантные места были выдвинуты кандидатуры Яны Кондрашовой от фракции Respekt и Надежды Черкашиной от фракции Центристской партии, а затем - Владимира Жаворонкова и Екатерины Платоновой.
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