Очередная новая коалиция в Нарве видит приоритетом городской бюджет, но и о выборах думает

Сначала на вакантные места были выдвинуты кандидатуры Яны Кондрашовой от фракции Respekt и Надежды Черкашиной от фракции Центристской партии, а затем - Владимира Жаворонкова и Екатерины Платоновой.

За Кондрашову проголосовали 16 депутатов, а за Черкашину - 13. За Жаворонкова проголосовали 17 депутатов, а за Платонову - 12. Таким образом, выбрали Кондрашову и Жаворонкова. Татьяна Стольфат, председатель горсобрания, осталась на своем месте, вотум недоверия ей провалился. Никто из депутатов не проголосовал за, а 14 были против. При этом фракция Центристской партии, которая и выдвигала вотум недоверия Стольфат, решила не участвовать в голосовании.