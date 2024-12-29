СВОДКА ЗА СУББОТУ | Один пострадавший водитель и 8 задержанных

28 декабря в 16.15 в селе Криймани (волость Кастре, Тартумаа) 55-летний мужчина на автомобиле Nissan X-Trail выехал на Т-образном перекрестке с трассы. Водителя доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 8 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

В воскресенье утром в Нарве в тяжелом ДТП погиб молодой человек

В 6.30 в Нарве на Таллиннском шоссе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель Mercedes-Benz, 20-летний молодой человек.

„По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 20-летний мужчина, на большой скорости врезался на Таллиннском шоссе в столб светофора, потерял управляемость и его вынесло на расположенный рядом столб торгового центра. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель транспортного средства, который погиб на место происшествия. Молодой человек находился в машине один. В ДТП пострадала также 54-летняя женщина, которая в момент аварии находилась на тротуаре. Скорая помощь доставила женщину в больницу“, - рассказал оперативный дежурный Нарвского отделения полиции Эдгар Кесватера.

„Покрышки Mercedes-Benz не отвечали требованиям. Водительские права у 20-летнего мужчины имелись, был ли он трезв — выяснится в ходе экспертизы“, - добавил представитель полиции.

В момент ДТП дорожное покрытие было мокрым, видимость хорошей. Максимально разрешенная скорость на данном участке — 50 км/ч.

Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования уголовного дела, которое возбудила полиция.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на дороге, будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах, а также избегайте вождения в уставшем или больном состоянии.