Финляндия переместила танкер, подозреваемый в повреждении кабеля Estlink-2(2)
Судно Eagle S, которое было взято на абордаж в четверг, было переведено на внутреннюю якорную стоянку возле Порвоо как более подходящее место для проведения расследования, передает Euronews со ссылкой на полицейское управление Хельсинки.
Власти Финляндии переместили задержанный танкер, связанный с Россией, ближе к порту.
Судно Eagle S подозревается в повреждении спущенным им якорем силового кабеля Estlink-2, проходящего по дну Балтийского моря. Проверяется версия о саботаже.
Силовой кабель Estlink-2, по которому электроэнергия поступает из Финляндии в Эстонию по дну Балтийского моря, вышел из строя в среду, но это практически не сказалось на потребителях.
Полицейское управление Хельсинки сообщило, что судно, которое было взято на абордаж в четверг, было переведено на внутреннюю якорную стоянку возле порта Порвоо, к востоку от столицы, как более подходящее место для проведения расследования.
Судно Eagle S ходит под флагом Островов Кука, но финские таможенники и представители ЕС называют его частью теневого российского флота танкеров, перевозящих нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за войны в Украине.
Стареющие суда, часто с неясной формой собственности, обычно работают без страховки, регулируемой западными нормами.
Использование Россией этих судов вызывает опасения по поводу экологических аварий, учитывая их возраст и неопределенность страхового покрытия.
В пятницу глава НАТО Марк Рютте заявил, что разговаривал с президентом Финляндии Александром Стуббом и согласился с тем, что „НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море“.
Финляндия, имеющая 1340-километровую границу с Россией, отказалась от проводившейся десятилетиями политики военного нейтралитета и вступила в НАТО в 2023 году в ответ на вторжение в Украину.
В октябре 2023 года в ответ на аналогичные инциденты НАТО и ее союзники направили в регион больше самолетов морского патрулирования, самолетов дальней радиолокации и беспилотников для наблюдения и разведки, а также флот минных тральщиков.
После совещания высокого уровня по поводу инцидента Стубб написал в сети X, что „ситуация находится под контролем. У нас нет причин для беспокойства“, добавив, что расследование продолжается.
Он сообщил, что Финляндия и Эстония запросили дополнительную помощь НАТО.
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