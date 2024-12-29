Финляндия переместила танкер, подозреваемый в повреждении кабеля Estlink-2

Власти Финляндии переместили задержанный танкер, связанный с Россией, ближе к порту.

Судно Eagle S подозревается в повреждении спущенным им якорем силового кабеля Estlink-2, проходящего по дну Балтийского моря. Проверяется версия о саботаже.

Силовой кабель Estlink-2, по которому электроэнергия поступает из Финляндии в Эстонию по дну Балтийского моря, вышел из строя в среду, но это практически не сказалось на потребителях.

Полицейское управление Хельсинки сообщило, что судно, которое было взято на абордаж в четверг, было переведено на внутреннюю якорную стоянку возле порта Порвоо, к востоку от столицы, как более подходящее место для проведения расследования.

Судно Eagle S ходит под флагом Островов Кука, но финские таможенники и представители ЕС называют его частью теневого российского флота танкеров, перевозящих нефть и газ вопреки международным санкциям, введенным из-за войны в Украине.

Стареющие суда, часто с неясной формой собственности, обычно работают без страховки, регулируемой западными нормами.

Использование Россией этих судов вызывает опасения по поводу экологических аварий, учитывая их возраст и неопределенность страхового покрытия.

В пятницу глава НАТО Марк Рютте заявил, что разговаривал с президентом Финляндии Александром Стуббом и согласился с тем, что „НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море“.

Финляндия, имеющая 1340-километровую границу с Россией, отказалась от проводившейся десятилетиями политики военного нейтралитета и вступила в НАТО в 2023 году в ответ на вторжение в Украину.

В октябре 2023 года в ответ на аналогичные инциденты НАТО и ее союзники направили в регион больше самолетов морского патрулирования, самолетов дальней радиолокации и беспилотников для наблюдения и разведки, а также флот минных тральщиков.

После совещания высокого уровня по поводу инцидента Стубб написал в сети X, что „ситуация находится под контролем. У нас нет причин для беспокойства“, добавив, что расследование продолжается.