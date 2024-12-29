С 1 января 2025 года значительно сокращается срок пребывания в России иностранцев, приезжающих в РФ без визы

Ранее срок пребывания иностранцев в России без визы был вдвое большим: 90 дней в течение каждых 180 суток, то есть полугода.

Как передает Интерфакс со ссылкой на российский МИД, исключение составляют случаи, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“ или международными договорами РФ.

Срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Россию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы, отмечается в сообщении МИД РФ.

Контекст

Эти изменения были анонсированы еще в апреле 2024 года. Тогда же в российской Госдуме предлагали возложить на находящихся в РФ иностранных граждан еще ряд обязанностей, в частности, воздерживаться от деятельности в ущерб интересам РФ, соблюдать Конституцию и законы РФ, в том числе бережно относиться к окружающей среде, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также „уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины“.

Один из авторов законопроекта, первый замглавы фракции „Единая Россия“ Дмитрий Вяткин заявлял тогда, что проект закона подразумевает, что иностранные граждане будут письменно подтверждать соблюдение взятых на себя обязанностей, чтобы иметь право въезда в РФ.

„Это будет письменное обязательство, в случае нарушения которого может быть применен режим высылки“, — сказал Вяткин журналистам.

Предложенный законопроект вводит новый миграционный режим высылки. Его предлагается устанавливать в отношении иностранцев, не имеющих права законно находиться в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправных действий.