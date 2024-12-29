„Газпром“ останавит поставки газа в Молдову с 1 января

„Газпром“ уведомил „Молдовагаз“ о том, что невыплата долга – это существенное нарушение условий действующего контракта.

Контракт между „Газпромом“ и „Молдовагазом“ был заключен в 2021 году сроком на пять лет. Одним из ключевых условий соглашения было погашение задолженности Кишинёвом. По оценкам российской стороны, долг с учётом штрафов составляет 709 миллионов долларов.

В сентябре прошлого года молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что Кишинёв признает только 8,6 миллиона долларов долга и не намерен выплачивать России 709 миллионов долларов, напоминает "Радио свобода“.

Комментируя последнее заявление „Газпрома“, Речан отметил, что молдавская сторона по-прежнему отрицает наличие задолженности.

Молдавия диверсифицировала источники поставок природного газа, чтобы уменьшить свою зависимость от России, добавил Речан. Подробности он приводить не стал.

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