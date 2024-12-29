„Газпром“ останавит поставки газа в Молдову с 1 января(8)
С 1 января 2025 года „Газпром“ прекращает поставки газа в Республику Молдова из-за долгов „Молдовагаза“. Об том говорится в заявлении российского концерна.
„Газпром“ уведомил „Молдовагаз“ о том, что невыплата долга – это существенное нарушение условий действующего контракта.
Контракт между „Газпромом“ и „Молдовагазом“ был заключен в 2021 году сроком на пять лет. Одним из ключевых условий соглашения было погашение задолженности Кишинёвом. По оценкам российской стороны, долг с учётом штрафов составляет 709 миллионов долларов.
В сентябре прошлого года молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что Кишинёв признает только 8,6 миллиона долларов долга и не намерен выплачивать России 709 миллионов долларов, напоминает "Радио свобода“.
Комментируя последнее заявление „Газпрома“, Речан отметил, что молдавская сторона по-прежнему отрицает наличие задолженности.
Молдавия диверсифицировала источники поставок природного газа, чтобы уменьшить свою зависимость от России, добавил Речан. Подробности он приводить не стал.