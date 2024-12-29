С шоссе Таллинн - Пярну увезли поврежденную цистерну

В субботу вечером спасателям удалось переместить протекающую цистерну в безопасное место. Поскольку остановить утечку или откачать газ не представлялось возможным, было принято решение дать ему вытечь.

Цистерна с СПГ была перемещена в безопасное место, подальше от зданий и дорог, где его утечка не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды. За процессом разгрузки ведется тщательное наблюдение, и приняты все необходимые меры предосторожности.

В ночь с пятницы на субботу с места аварии буксиром Сил обороны была увезена вторая цистерна, которая не давала течи, но не могла двигаться самостоятельно. Прицеп-цистерну отремонтировали и перевезли на территорию газовой компании.

Прежде чем открыть дорогу, Департамент шоссейных дорог хочет убедиться в ее безопасности и проверить любые повреждения, которые могли возникнуть во время аварии и спасательных работ.

26 декабря, в 21:07, в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Метсанурга волости Сауэ, на 35-м километре дороги Таллинн-Пярну, где автомобиль Škoda врезался в дорожное заграждение. Затем автомобиль вылетел в кювет справа, а шина „Шкоды“ влетела в встречный автомобиль, направлявшийся в сторону Пярну. Другие участники дорожного движения попытались помочь водителю выброшенной в кювет „Шкоды“ и остановились на шоссе. Подъехавшие сзади автомобили не успели остановиться, и произошло цепное столкновение нескольких легковых автомобилей и двух грузовиков. За рулем „Шкоды“ находился 58-летний мужчина, полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Мадиса Аллака , скорая помощь осмотрела людей на месте, и никто не нуждался в госпитализации. „Точное состояние опьянения водителя Škoda будет установлено в ходе экспертизы, обстоятельства ДТП уточняются“, - добавил он.

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