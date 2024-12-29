ФОТО | В Нарве в тяжелом ДТП погиб молодой человек

„По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 20-летний мужчина, на большой скорости врезался на Таллиннском шоссе в столб светофора, потерял управляемость и его вынесло на расположенный рядом столб торгового центра. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель транспортного средства, который погиб на место происшествия. Молодой человек находился в машине один. В ДТП пострадала также 54-летняя женщина, которая в момент аварии находилась на тротуаре. Скорая помощь доставила женщину в больницу“, - рассказал оперативный дежурный Нарвского отделения полиции Эдгар Кесватера.

„Покрышки Mercedes-Benz не отвечали требованиям. Водительские права у 20-летнего мужчины имелись, был ли он трезв — выяснится в ходе экспертизы“, - добавил представитель полиции.

В момент ДТП дорожное покрытие было мокрым, видимость хорошей. Максимально разрешенная скорость на данном участке — 50 км/ч.

Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования уголовного дела, которое возбудила полиция.

Видео с места а аварии можно посмотреть здесь.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?