ФОТО | В Нарве в тяжелом ДТП погиб молодой человек(27)
В воскресенье утром, в 6.30 в Нарве на Таллиннском шоссе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель Mercedes-Benz, 20-летний молодой человек.
„По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 20-летний мужчина, на большой скорости врезался на Таллиннском шоссе в столб светофора, потерял управляемость и его вынесло на расположенный рядом столб торгового центра. В результате аварии тяжелые травмы получил водитель транспортного средства, который погиб на место происшествия. Молодой человек находился в машине один. В ДТП пострадала также 54-летняя женщина, которая в момент аварии находилась на тротуаре. Скорая помощь доставила женщину в больницу“, - рассказал оперативный дежурный Нарвского отделения полиции Эдгар Кесватера.
„Покрышки Mercedes-Benz не отвечали требованиям. Водительские права у 20-летнего мужчины имелись, был ли он трезв — выяснится в ходе экспертизы“, - добавил представитель полиции.
В момент ДТП дорожное покрытие было мокрым, видимость хорошей. Максимально разрешенная скорость на данном участке — 50 км/ч.
Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе расследования уголовного дела, которое возбудила полиция.
Видео с места а аварии можно посмотреть здесь.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.