За рубежом
29.12.2024, 08:26

В Южной Корее разбился пассажирский самолёт, не менее 176 погибших

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Место катастрофы
Место катастрофы
ФОТО: ZUMAPRESS.COM

По меньшей мере 176 человек, по последним данным, погибли при крушении в Южной Корее пассажирского самолёта авиакомпании Jeju Air., передает „Радио свобода“.

Агентство „Рёнхап“ сообщает о двух выживших и предполагает, что все остальные пассажиры и члены экипажа вероятно погибли.

„Боинг 737“ авиакомпании Juju Air совершал рейс Бангкок – Муан. На его борту был 181 человек. По словам очевидцев, при посадке самолёт не выпустил шасси, ударился о посадочную полосу и загорелся. Причины катастрофы устанавливаются, представители пожарной службы аэропорта предположили, что самолёт мог столкнуться с птицами.

Аэропорт Муан временно закрыт. Пожарные и спасатели продолжают тушение обломков самолёта и поиск погибших и возможных выживших.

На место катастрофы прибыл исполняющий обязанности президента Кореи Чхве Сан Мок. Он выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что государство окажет им необходимую поддержку.

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