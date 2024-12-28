„Новый старый“ мэр Нарвы Райк: „Я старалась быть корректной, хотя в зале горсобрания все умеют поливать грязью“(6)
В Нарве снова сменилась власть. Новым мэром уже в третий раз сегодня, 28 декабря, избрана Катри Райк. Ее выбрали 17 депутатов из 30 присутствующих на внеочередной сессии, после того, как отправили Яана Тоотса в отставку. Райк надеется, что созданная вновь коалиция из двух фракций и нескольких внефракционных депутатов продержится до осенних выборов. Что будет в приоритете уже в январе, как удалось объединить по-разному мыслящих депутатов, кто станет новым вице-мэром и почему ей не страшно вернуться к управлению городом в трудный для него период – эти вопросы RusDelfi задал новому мэру Нарвы.
Уже известная всем Катри Райк заверяет, что сделает все, что в ее силах на вновь полученном посту. „Главное – думать о благе города и его жителей, оставив политические игры позади, – говорит она. – У меня есть опыт, как в трудное время выжить и найти общий язык с разными депутатами“. Катри добавляет, что нарвская политика своеобразная, ее вектор может быстро меняться то в одну сторону, то в другую. Она сравнивает ее со скользкой дорогой, на которой к тому же полно камней.
На вопрос, с чего планирует начать и какие вопросы окажутся для нее в приоритете уже в январе, Райк говорит, что это вопросы отопления и рабочих мест. „Нужно искать решения, как нам быть с ценой на отопление, и я начну обсуждать это с Министерством климата сразу, как это будет возможно. Да, от города это практически не зависит, но надо разговаривать с разными людьми, чтобы найти варианты, как нам быть. Сейчас работает 11-й блок Балтийской электростанции, но это только три месяца возможно, а потом понадобится дорогостоящий ремонт, на который, возможно, Enefit Power не пойдет. Обещаю, что буду настойчиво добиваться ясности для жителей города в этом вопросе“.
Райк отмечает, что в городе не хватает рабочих мест, особенно это печально для молодежи, которая не видит перспектив, чтобы оставаться в Нарве. „Много что изменилось за год в Нарве, – добавляет Райк. – Например, закрыли мост для транспорта. Это затронуло город и финансово, и эмоционально. Я надеюсь, что смогу вместе с коллегами дать надежду на будущее, особенно молодежи“.
Возвращение к обязанностям мэра для нее важно, несмотря на сложности текущего периода. „В политике не бывает легких дней, и я готова справляться с трудностями, мне нравятся трудные времена, – продолжает мэр Нарвы. – В такие времена людям нужно больше позитива, болше добрых слов, видения перспектив, я хочу это дать“.
Политические взаимоотношения с Владимиром Жаворонковым, который то примыкает к коалиции Алексея Евграфова, уже распавшейся, то возвращается к сторонникам Райк и голосует за отставку Тоотса, по мнению Райк, сейчас сосредоточены на конструктивном сотрудничестве.
„Несмотря на сложные два месяца, я старалась быть корректной и не критиковать коллег, хотя в зале горсобрания все умеют поливать грязью, – рассуждает Райк. – В городском собрании сейчас объединились три политические силы: фракция Narva 2.0, фракция Respekt и еще три внефракционных депутата, и, хотя это непросто, мы добились текущего результата. Сейчас рождественское перемерие, и я не хочу ругать Евграфова, хотя ему ничего не стоит врать. Наверное, у Владимира Жаворонкова появилось недоверие к нему из-за этого. И он поступил так, как поступил. У нас вообще сложный состав горсобрания, но надо как-то справляться“. Райк также продолжает верить, что сотрудничество со Стальнухиным возможно и может быть конструктивным.
По словам Катри Райк, она видит, что вице-мэром Нарвы станет Марина Шурупова, которая как раз 28 декабря ушла добровольно с поста заместителя председателя горсобрания, а другие имена Райк пока не готова назвать до 3 января, когда состоится внеочередная сессия горсобрания.
Ночью 31 декабря Катри согласна идти на Петровскую площадь, где традиционно собираются жители, чтобы отпраздновать Новый год. Она планирует переговорить с организаторами мероприятия, и если будет уместно, так и сделать – поздравить нарвитян лично с наступающим новым годом.