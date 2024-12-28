„Новый старый“ мэр Нарвы Райк: „Я старалась быть корректной, хотя в зале горсобрания все умеют поливать грязью“

Уже известная всем Катри Райк заверяет, что сделает все, что в ее силах на вновь полученном посту. „Главное – думать о благе города и его жителей, оставив политические игры позади, – говорит она. – У меня есть опыт, как в трудное время выжить и найти общий язык с разными депутатами“. Катри добавляет, что нарвская политика своеобразная, ее вектор может быстро меняться то в одну сторону, то в другую. Она сравнивает ее со скользкой дорогой, на которой к тому же полно камней.

На вопрос, с чего планирует начать и какие вопросы окажутся для нее в приоритете уже в январе, Райк говорит, что это вопросы отопления и рабочих мест. „Нужно искать решения, как нам быть с ценой на отопление, и я начну обсуждать это с Министерством климата сразу, как это будет возможно. Да, от города это практически не зависит, но надо разговаривать с разными людьми, чтобы найти варианты, как нам быть. Сейчас работает 11-й блок Балтийской электростанции, но это только три месяца возможно, а потом понадобится дорогостоящий ремонт, на который, возможно, Enefit Power не пойдет. Обещаю, что буду настойчиво добиваться ясности для жителей города в этом вопросе“.

Райк отмечает, что в городе не хватает рабочих мест, особенно это печально для молодежи, которая не видит перспектив, чтобы оставаться в Нарве. „Много что изменилось за год в Нарве, – добавляет Райк. – Например, закрыли мост для транспорта. Это затронуло город и финансово, и эмоционально. Я надеюсь, что смогу вместе с коллегами дать надежду на будущее, особенно молодежи“.

Возвращение к обязанностям мэра для нее важно, несмотря на сложности текущего периода. „В политике не бывает легких дней, и я готова справляться с трудностями, мне нравятся трудные времена, – продолжает мэр Нарвы. – В такие времена людям нужно больше позитива, болше добрых слов, видения перспектив, я хочу это дать“.