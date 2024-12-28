Рейнсалу: закрытие границы с РФ – оправданный шаг

Напомним, что очередь на погранпункт стала длиннее обычного (после сезона летних отпусков, летом очереди также были длинными - ред.) с 14 декабря в преддверии праздников. 19 декабря в процесс ожидания времени захода на погранпункт вмешалась полиция, так как ее часто вызывали из-за конфликтов между людьми. После этого очередь стала двигаться быстрее, но утром 20 декабря вновь вдоль Петровской площади выстроилось много людей. До 19 декабря по вечерам неуспевшие пройти границу составляли списки, по которым они рассчитывали заходить утром. В эти списки часто местные люди, занимающиеся продажей мест в очереди, всписывали несуществующие имена-фамилии, благодаря чему могли проводить на погранпункт быстрее тех, кто им заплатил. Судя по информации в соцсетях место „поближе“ к погранпункту можно было купить от 20 до 150 евро, в зависимости от длинны очереди и погодных условий. 19 декабря вечером полиция отменила списки. Но полицейские не имеют полномочий вмешиваться в дела людей, они вступают в общение, когда из-за конфликта назревает драка или люди сильно ругаются друг с другом.

„Я считаю, что закрытие границ – оправданный шаг. Учитывая рост числа атак, нападения на подводные кабели и возможные неопределенные террористические риски, исходящие от России, этот шаг был бы обоснован. При этом о данном решении следует уведомить общественность в короткие сроки“, – заявил Рейнсалу.

При каких обстоятельствах может быть закрыта граница, он не уточнил. А вот председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу уверен в необходимости таких мер. Он подчеркивает: риск атак со стороны России продолжает расти.

„Быстрое закрытие границ в Нарве и Южной Эстонии окажет влияние на местных жителей. Возможно, не стоит спешить и способствовать реализации целей России. Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы. Мы готовы к этому, если потребуется. Однако на данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой“, – сказал в интервью „Актуальной камере“ Ляэнеметс.

Эстония продолжает обсуждать возможность закрытия границы с Россией. Этот вопрос вызывает жаркие дебаты, поскольку затрагивает не только национальную безопасность, но и быт приграничных жителей. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) отметил, что у правительства пока нет в планах закрывать границу, поскольку это не решит всех проблем.

21-23 декабря, по оценкам очевидцев, людям приходилось дольше всего стоять в очереди - по 12-15 часов. Поэтому многие ночевали в Нарве, не успев пройти границу до 23:00.

RusDelfi писал, что 25 декабря у погранпункта в Нарве очереди не было совсем, то с 26 декабря она снова появилась. Пока, по оценке стоящих у границы, они ждут по 4-5 часов и радуются, что нет плохой погоды, не нужно тратить сутки на пребывание в Нарве. RusDelfi поговорил 27 декабря вечером с некоторыми людьми, чтобы узнать, откуда они приехали и почему им так нужно попасть в Россию.

Три женщины и один мужчина в солидном возрасте с большими чемоданами стоят почти уже у входа. Точнее у ленты, которую раз в пятнадцать-двадцать минут снимают полицейские и пропускают примерно по 20 человек за раз на территорию погранпункта. Разговор с ними проходит под игру на балалайке. Некий Дед Мороз сидит на стуле рядом и играет на этом инструменте в надежде получить деньги за хорошее настроение, что он создает вокруг звуками балалайки.

„Мы говорим себе, что, слава богу, нет дождя, - говорит одна из женщин, что помоложе. Ей около 60 лет. - Мы выехали в три часа утра сегодня из дома, а едем из Финляндии. Сначала добрались до Хельсинки, потом на паром сели до Таллинна. Дальше нас встретила машина, и мы доехали до Нарвы. Встали в очередь около часа дня. Для наших пожилых людей (это одна женщина и мужчина - ред.) нашли стул, лавок тут мало и они заняты обычно. Сбегали в кафе на площади, чтобы погреться. Я поела, а мои попутчики только кофе пили“.

Полностью репортаж можно прочитать здесь.

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