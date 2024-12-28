Телеграм-каналы РИА Новости, „Известий“, Первого канала и НТВ заблокировали в Европе

О блокировке канала сообщили пользователи из Латвии, Германии, Литвы, Нидерландов, Франции.

„Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство“, — говорится в уведомлении, которое отображается теперь вместо постов РИА Новости.

РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов пишет, что телеграм-канал агентства также заблокирован в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.

Ранее RusDelfi сообщал о том, что Телеграм ограничил доступ к каналам, призывающим европейцев совершать диверсии и убийства за деньги. 26 сентября, Delfi, OCCRP, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard опубликовали совместное расследование, в котором показали, как граждан Эстонии и других европейцев вербуют для совершения диверсий и убийства на территории их стран через телеграм.

23 сентября, за несколько дней до публикации материала, журналисты Delfi совместно с коллегами из других изданий направили вопросы в пресс-службу Telegram и адвокату основателя Telegram Павла Дурова. В письме упомянули пять телеграм-каналов, рекламировавших чат-бот.

В тот же день Дуров объявил о новых правилах модерации платформы. Он заявил, что Telegram удаляет „проблемный контент“ и обновляет свои правила. В то же время телеграм-каналы Grey Zone и ДШРГ Русич, а также несколько менее крупных каналов, где рекламировался чат-бот и которые упоминались в запросе журналистов, стали недоступны в нескольких странах Европейского союза. При попытке открыть каналы появлялось сообщение о том, что их нельзя отобразить, так как они „нарушали местное законодательство“.

Представитель Telegram Реми Вон подтвердил нам, что платформа действительно заблокировала эти каналы. „Контент, направленный на подстрекательство других людей к совершению преступлений, нарушает условия обслуживания Telegram и поэтому удаляется при обнаружении, – написал он. – К сожалению, Telegram никогда не получал уведомлений об этих каналах от властей ЕС по официальным каналам связи“.

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